Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siltronic nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag des Waferherstellers sei in London viel über Innovationen und die Hebel zur Erhaltung der Profitabilität in Zeiten sinkender Auslastung gesprochen worden, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein Vertrauen in das technologische Leistungsvermögen von Siltronic und mögliche Abhilfe in einem Marktumfeld, das schwierig bleiben dürfte, sei dabei noch größer geworden./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / 09:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-05-29/12:14

ISIN: DE000WAF3001