Frankfurt am Main (ots) - Am Abend des ersten Konferenztages des DialogSummit in Düsseldorf überreichte der DDV vor rund 200 Gästen den begehrten EDDI-Award. Mit diesem Preis würdigt der Verband seit 1993 Unternehmen, die im Rahmen ihrer Kommunikationsstrategie langfristig und nachweislich erfolgreich auf den individuellen Dialog mit dem Kunden setzen.



Die beiden Jurymitglieder Dr. Markus Gräßler, gkk DialogGroup, und Holger Schibbe, United Internet Media, würdigten die Sieger in ihrer Laudatio und überreichten den EDDI in der Kategorie BtoC an Douglas und in der Kategorie BtoB an XING.



Julian Grießl, Director CRM International bei Douglas, der die Trophäe gemeinsam mit drei seiner Kollegen in Empfang nahm, sieht in dem EDDI eine ganz besondere Auszeichnung: "Personalisierte Kommunikation mit unseren Douglas Beauty Card Kunden trägt maßgeblich und nachhaltig zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Die Verleihung des EDDI-Awards zeigt uns, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind. Darüber freuen wir uns sehr!"



Auch für XING nimmt Dialogmarketing eine überaus wichtige Funktion ein. "XING begleitet seine 16 Millionen Mitglieder durch den Wandel der Arbeitswelt und unterstützt sie dabei das zu tun, was sie wirklich wollen und was für sie relevant ist. Dialogmarketing schafft genau diese Relevanz durch exakte Zielgruppenansprache von der Aufmerksamkeit über Conversion bis hin zu Loyalität und Kundenwachstum und ist daher wesentlicher Baustein in unserem Marketing-Mix. Die Auszeichnung mit dem EDDI-Award bestärkt uns in unserem Kurs und wir freuen uns sehr über diese Anerkennung.", so Karsten Darga, Director Marketing bei XING.



Im Anschluss an die Preisübergabe stellten Julian Grießl und Karsten Darga den Gästen der Preisverleihung ihre Dialogmarketingstrategie und -praxis vor.



Über die EDDI-Preisträger sagt Patrick Tapp, Präsident des Deutschen Dialogmarketing Verbandes: "Dialogmarketing ist eine tragende Säule in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Konsumenten. Die beiden Gewinner Douglas und XING haben die Jury mit ihren hervorragenden Dialogmarketingstrategien absolut überzeugt. Die Sieger reihen sich würdevoll in die Riege der bisherigen EDDI-Gewinner einreihen".



Ein Foto der Gewinner: https://bit.ly/2Kc2HNy



Bildquelle: SUCCUS Witschaftsforen



(v.l.n.r.: Holger Schibbe, United Internet Media, Patrick Tapp, DDV-Präsident, Julian Grießl, Douglas, Claudia Hoffmann, Douglas, Thomas Oberste-Schemmann, Douglas, Heike Aufterbeck, Douglas, Karsten Darga, XING, Jochen Henkelmann, XING, Dr. Markus Gräßler, gkk DialogGroup)



OTS: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56536 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56536.rss2



Pressekontakt: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. Boris von Nagy, Leiter Kommunikation Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt am Main Telefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599 b.vonnagy@ddv.de http://www.ddv.de