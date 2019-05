FRANKFURT (Dow Jones)--Wintershall Dea verkauft den Untertagespeicher in Nordenham-Blexen rückwirkend zum Jahresbeginn an Icon Infrastructure, einen auf Energie- und Transportinfrastruktur in Europa und Nordamerika spezialisierten britischen Finanzinvestor. Das kürzlich aus der Fusion der BASF-Tochter Wintershall mit dem Wettbewerber Dea entstandene Unternehmen will sich laut eigener Mitteilung künftig auf die Suche und Förderung von Öl und Gas sowie das Gastransportgeschäft konzentrieren.

Zum Erlös machte Wintershall Dea keine Angaben. Das Unternehmen wird den operativen Betrieb des viertgrößten Speichers für Rohöl und Benzin in Deutschland noch fortführen, bis ein im Sommer gestartetes dreijähriges Instandhaltungsprogramm abgeschlossen ist. In Blexen lagert ein Teil der gesetzlich vorgeschriebenen Reserven.

May 29, 2019 05:45 ET (09:45 GMT)

