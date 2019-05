Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockungsauktion fünfjähriger Bundesobligationen ist die Rendite am Mittwoch mit minus 0,56 Prozent auf ein Rekordtief gefallen. Bei der vorherigen Auktion lag diese noch bei minus 0,46 Prozent. Die Zeichnungsquote kletterte dagegen mit der aktuellen Suche der Investoren nach Sicherheit auf 2,1 von zuvor 1,6.

Für die 3 Milliarden Euro umfassende Emission gab es Gebote in Höhe von 5,410 Milliarden, wovon 2,537 Milliarden Euro zugeteilt wurden. Einen Teil des Emissionsvolumens in Höhe von 463 Millionen Euro nahm die Finanzagentur für Marktpflegezwecke in das eigene Buch.

Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Daten der vorherigen Auktion am 8. Mai):

=== Emission 0,00-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 5.April 2024 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,410 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,537 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 2,1 (1,6) Durchschnittsrend. -0,56% (-0,46%) ===

