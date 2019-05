Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das erste Quartal des Bremsenherstellers stelle unter Beweis, dass die Aktien keine Bremse nötig haben, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er lobte starke Auftragseingänge und übertroffene Erwartungen beim operativen Gewinn (Ebitda), der von hoher Qualität geprägt sei. All dies sorge für Erleichterung nach dem überraschenden Abschied des Konzernschefs./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-05-29/12:27

ISIN: DE000KBX1006