Das hat der Leiter des Theaters, Oliver Tautorat, am Mittwoch dem Inforadio vom rbb bestätigt. Das Theater habe unbeabsichtigt Subventionsrichtlinien des Senats nicht eingehalten. Deshalb habe der Senat zuletzt einen Teil der Fördergelder zurückgefordert. Aufgrund schwindender Zuschauerzahlen und dem Wegbrechen eines Sponsors habe das Theater die finanzielle Schieflage nicht ausgleichen können und musste Insolvenz anmelden.



Nach Angaben des Staatssekretärs für Kultur, Torsten Wöhlert, handelt es sich bei dem fehlerhaften Umgang mit den Fördergeldern nicht um Betrug. Das Theater sei bedauerlicherweise finanziell schlecht beraten worden, sagte Wöhlert dem Inforadio. Welche Summe der Senat vom Prime Time Theater zurückfordert, dazu äußerte sich Wöhlert nicht. Es handle sich allerdings um einen Betrag im sechsstelligen Bereich.



Bis zum Ende der Spielzeit am 30. Juni ist das Programm gesichert. Oliver Tautorat ist zuversichtlich, dass das Theater auch nach der Sommerpause weitergeführt werden kann.



Das Prime Time Theater ist eine Berliner Institution. Bekannt wurde es unter anderem mit der Soap-Parodie "Gutes Wedding, schlechtes Wedding".



