29. Mai 2019. Liebe Ladies, es gibt ihn doch! Den gutaussehenden, smarten, wortgewandten, romantischen Single-Mann mit Festanstellung. Karoline Herfurth hat ihn gefunden und in ihrem Regiedebüt, der romantischen Tragikomödie "SMS für Dich", festgehalten: Mark (Friedrich Mücke) ist Sportjournalist und nur ein Schlagersänger-Interview entfernt vom Treffen mit seinem großen Idol Lionel Messi. Plötzlich bekommt er rührende Liebes-Nachrichten auf sein neues Handy. Was er (noch) nicht weiß: Die Absenderin, Clara (Karolin Herfurth), schreibt eigentlich an die Nummer ihres verstorbenen Verlobten - und trifft Mark mit ihren Nachrichten direkt ins Herz. Doch kann er das Herz der trauernden Absenderin gewinnen? Schafft es Clara, sich mit Ermutigung ihrer besten Freundin Katja (Nora Tschirner) auf eine neue Beziehung einzulassen? Das zeigt SAT.1 in "SMS für Dich" am Montag, 3. Juni 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV. In weiteren Rollen sind u.a. Frederick Lau, Katja Riemann, Tom Beck, Friederike Kempter, Enissa Amani, Cordula Stratmann, Florian Stetter und Samuel Finzi zu sehen. "Trifft ganz direkt ins Herz - witzig und wunderbar!" TV Spielfilm "SMS für Dich" Am Montag, 3. Juni 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV Deutschland 2016 Genre: Romantische Tragikomödie Regie: Karoline Herfurth



