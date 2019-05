QMX Gold Corporation: QMX Gold erbohrt 114,48 g/t Au über 1,4 m Länge auf Bonnefond DGAP-News: QMX Gold Corporation / Schlagwort(e): Research Update QMX Gold Corporation: QMX Gold erbohrt 114,48 g/t Au über 1,4 m Länge auf Bonnefond 29.05.2019 / 12:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. QMX Gold erbohrt 114,48 g/t Au über 1,4 m Länge auf Bonnefond Toronto, Ontario. 29. Mai 2019. QMX Gold Corporation ("QMX" oder das "Unternehmen") (TSX-V: QMX) berichtet die letzten Ergebnisse aus ihrer Winterbohrkampagne auf dem Ziel Bonnefond (Abbildung 1). Bonnefond liegt in der Val d'Or East Zone von QMXs ausgedehntem Landpaket in Val d'Or, Quebec (Abbildung 2). Die berichteten 10 Bohrungen umfassen die Ergebnisse der zweiten Hälfte des Abgrenzungsbohrprogramms auf dem Ziel Bonnefond. Dieses Programm unterstützt eine erste Ressourcenschätzung, deren Veröffentlichung Anfang des Sommers 2019 geplant ist. Die wichtigsten Ergebnisse schließen ein: Scherzone in Vulkaniten (Längen wurden in den Bohrlöchern gemessen): - Bohrung 17315-19-077 lieferte 5,85 g/t Au über 6,7 m. - Bohrung 17315-19-079 lieferte 14,65 g/t Au über 1,4 m. - Bohrung 17315-19-080 lieferte 41,69 g/t Au über 4,3 m einschließlich 114,48 g/t über 1,4 m. Diese Ergebnisse sind Teil eines Infill-Bohrprogramms mit Bohrungen auf einem 50 m x 50 m Raster an der Westseite der Tonalit-Intrusion zwischen der Oberfläche und 400 m Tiefe. Die letzten 10 Bohrungen des Programms konzentrierten sich auf die vererzten Scherzonen südlich der Bonnefond-Intrusion. Die letzten 10 Bohrungen bestätigten das geologische Modell südlich der Intrusion, die Kontinuität der Vererzung und die Goldgehalte in den Scherzonen. Innerhalb dieser Scherzonen sind die Goldgehalte mit Quarz-Karbonat-Turmalin-Gängen und starker Serizit-Albit-Fuchsit-Alteration vergesellschaftet. Die Ergebnisse aus den Scherzonen schließen ein: 5,85 g/t Au über 6,7 m in Bohrung 17315-19-077; 14,65 g/t Au über 1,4 m in Bohrung 17315-19-079 und 3,10 g/t Au über 4,5 m in Bohrung 17315-19-074. Die Bohrung 17315-19-080 lieferte 41,69 g/t Au über 4,3 m einschließlich 114,48 g/t über 1,4 m. Die Bohrung liegt 55 m südlich der früher berichteten Bohrung 17315-18-034, die 25,7 g/t Au über 6,9 m lieferte (QMXs Pressemitteilung vom 18. Juli 2018). Laut geologischer Interpretation stammen diese Ergebnisse aus der gleichen vererzten Scherzone und zeigen das wirtschaftliche Potenzial des Schersystems südlich der Bonnefond-Intrusion. Dr. Andreal Rompel, Vice President Exploration, äußerte sich dazu: "Diese ermutigenden Ergebnisse bestätigen unser Vertrauen in die hochgradige Art der Vererzung in und in der Umgebung der reichhaltigen Bonnefond-Intrusion. Außerdem sollten sich diese Ergebnisse in unserer ersten Ressourcenschätzung positiv reflektieren, die in den nächsten Monaten abgeschlossen wird." "2019 ist ein aufregendes Jahr für QMX, da die erste Ressourcenschätzung für Bonnefond in Kürze erwartet wird und die Aufbereitungsanlage sich der Inbetriebnahme später im Sommer nähert. Gleichzeitig setzt unser Team die Bewertung und Entwicklung zusätzlicher vielversprechender Ziele in unserem ausgedehnten Landpaket in Val d'Or fort und bewertet kundenspezifische Aufbereitungsmöglichkeiten weiter, die unser Cashflow-Potenzial aus diesem strategisch gelegenen Asset vergrößern werden," sagte Brad Humphrey, President und CEO von QMX Gold. Da das Infill-Bohrprogramm auf dem Ziel Bonnefond jetzt abgeschlossen ist, hat QMX mit einer National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") konformen Ressourcenschätzung begonnen, die Anfang des Sommers 2019 erwartet wird. Tabelle 1: die wichtigsten Ergebnisse aus dem Zielgebiet Bonnefond Bohrung von bis Länge* Au** Anmerkungen (m) (m) (m) (g/t) 17315-19-077 108,9 115,6 6,7 5,85 South Shear zone 17315-19-079 152,7 154,1 1,4 14,65 South Shear zone 17315-19-080 279,8 284,1 4,3 14,65 South Shear zone Einschl. 279,8 281,2 1,4 114,48 *berichtete Länge ist im Bohrloch gemessene Länge ** Au nicht gedeckelt Shear Zone = Scherzone Qualitätskontrolle Während des Bohrprogramms wurden aus NQ-Bohrkernen (Kerndurchmesser 47,6mm) die für die Analyse bestimmten Abschnitte entnommen und halbiert. Eine Hälfte wurde an Swaslab Ltd. oder Agat Laboratories geschickt. Diese sind zertifizierte kommerzielles Labors. Die andere Hälfte wurde für eine zukünftige Verwendung zurückbehalten. Ein strenges Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollprogramm wurde bei allen Proben angewandt einschließlich Zugabe vererzter Standards, Leerproben und Doppelproben zu jeder Charge von 20 Proben. Das Gold wurde mittels der Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren in Pulverproben mit einem Gewicht von 50 Gramm analysiert. Proben mit einem Gehalt von 5,0 g/t Au oder mehr wurden erneut mit der Brandprobe und anschließender Gravimetrie analysiert. Qualifizierte Personen Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mélanie Pichon, P.Geo, M.Sc, Explorationsleiterin überprüft, zusammengestellt und genehmigt. Sie ist gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") eine "qualifizierte Person". Über QMX Gold Corporation QMX Gold Corporation ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das an der TSX-V unter dem Symbol "QMX" gehandelt wird. Das Unternehmen exploriert systematisch seine ausgedehnte Liegenschaft im Bergbaubezirk Val d'Or im Abitibi-Distrikt der kanadischen Provinz Quebec. QMX bohrt zurzeit im Val d'Or East Camp seines Landpakets mit Fokus auf die Bonnefond-Intrusion sowie in und im Umkreis der Beacon-Intrusion. Zusätzlich zu ihrem ausgedehnten Landpaket besitzt QMX die strategisch gelegene Goldaufbereitungsanlage und Tailings-Lagerplatz Aurbel. Laut Erwartungen wird die Aufbereitungsanlage im Jahr 2019 mit der Lohnaufbereitung beginnen. Kontaktinformation: Brad Humphrey Louis Baribeau President and CEO Public Relations Tel: (416) 861-5887 Tel: (514) 667-2304 Gebührenfrei in Kanada: +1 877-717-3027 E-mail: info@qmxgold.ca Webseite: www.qmxgold.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Tabelle 2: Ergebnisse aus Bohrungen 74 bis 84 - Ziel Bonnefond South Bohrung Azi- Neigungs- Bohr- von bis Län- Au** Anmerkun- mut winkel loch- ge* gen ( ) ( ) länge (m) (m) (m) (g/t) (m) 17315-19- 180 -85 126 85,2 89,7 4,5 3,10 South -074 Shear zone 114,0 116,1 2,1 1,68 South Shear zone 17315-19- 180 -60 258 78,6 81,4 2,8 1,43 South -075 Shear zone 154,4 156,6 2,2 1,12 South Shear zone 17315-19- 180 -60 246 87,8 97,0 9,2 1,78 South -076 Shear zone 17315-19- 180 -85 159 108,9 115,6 6,7 5,85 South -077 Shear zone 143,1 149,0 5,9 2,63 South Shear zone 17315-19- 180 -85 165 122,8 129,6 6,8 0,87 South -078 Shear zone 17315-19- 180 -85 261 135,0 137,2 2,2 1,57 South -079 Shear zone 152,7 154,1 1,4 14,65 South Shear zone 173,6 176,5 2,9 3,85 South Shear zone 17315-19- 180 -60 300 257,0 259,7 2,7 1,73 South -080 Shear zone 279,8 284,1 4,3 41,69 South Shear zone Ein- 279,8 281,2 1,4 114,48 schl. 17315-19- 180 -60 210 140,1 157,7 17,6 0,66 South -081 Shear zone Ein- 144,8 148,6 3,8 1,50 schl. 17315-19- 180 -60 207 148,0 167,1 19,1 0,74 South -082 Shear zone Ein- 148,0 153,5 5,5 1,07 schl. 17315-19- 180 -60 225 97,0 99,4 2,4 2,39 South -083 Shear zone 156,5 166,4 9,9 1,21 South Shear zone 174,3 177,0 2,7 1,08 South Shear zone 17315-19- 180 -85 201 No -084 signifi- cant results *berichtete Länge ist im Bohrloch gemessene Länge. ** Au nicht gedeckelt Shear Zone = Scherzone No significant results = keine signifikanten Ergebnisse 29.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 817129 29.05.2019 ISIN CA74735D1087 AXC0161 2019-05-29/12:39