Medientag der Streitkräftebasis am 3. Juni auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz



Im Zuge der NATO-Übung "NOBLE JUMP" und der sich anschließenden Übung "DRAGON" in Polen verlegen große Teile der "Very High Readiness Joint Task Force" (VJTF, die Schnelle Eingreiftruppe der NATO) aus mehreren Standorten in ganz Deutschland nach Zagan in Polen. Auf dem Weg dahin machen alle diese Truppenteile Station auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz, um dort mit Munition, Betriebsstoffe und Verpflegung versorgt zu werden. Mit der damit kombinierten Übung "BRAVE DEPARTURE" trainiert die Streitkräftebasis gleichzeitig vom 27. Mai bis 7. Juni ihre mobilen Logistiktruppen, um die Verlege- und Einsatzfähigkeit dieser Schnellen Eingreiftruppe ins Baltikum sicherzustellen.



Die Streitkräftebasis, ein Organisationsbereich der Bundeswehr, ist für die gesamte logistische Versorgung verantwortlich. Sie plant die Verlegung der Truppe, sichert mit ihren Feldjägerkräften den Straßentransport und versorgt mit annährend 1.000 Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz die Schnelle Eingreiftruppe auf ihrem letzten Streckenabschnitt nach Zagan (POL). Dazu gehört auch die Komplett-Versorgung der VJTF-Brigade aus Munster mit Kraftstoff, Munition und Verpflegung einschließlich der Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge und der Versorgung von mehr als 2.000 Soldaten sowie das Leben im Felde.



Am Montag, den 3. Juni findet zwischen 9.00 und 14 Uhr auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz, Muskauer Forst, 02957 Weißkeißel, ein Medientag der Streitkräftebasis zur Übung "BRAVE DEPARTURE" statt.



Sie sehen an verschiedenen Stationen den komplexen sogenannten RSOM-Prozess ("Reception, Staging & Onward-Movement") der logistischen Planung, Verlegung und Versorgung einer VJTF-Panzerbrigade.



