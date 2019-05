BIOFRONTERA (WKN: 604 611; 7,19 €) ist heiß umworben. Die Zahl der an weißem Hautkrebs erkrankten Menschen steigt derzeit rasant an. Zurzeit gibt es allein in Deutschland rund 300.000 Neudiagnosen von Hautkrebs pro Jahr. "Wir werden jetzt die Effekte der 70er und 80er Jahre sehen, in denen Bräune schick war", sagte Dirk Schadendorf, Hautarzt am Uniklinikum Essen.



Amulez von BIOFRONTERA, das derzeit am besten wirkende Mittel gegen weißen Hautkrebs, entwickelt sich deshalb hervorragend. In Europa profitiert man nachhaltig von den Erweiterungen der Zulassung um die Tageslichttherapie und das Basalzellkarzinom. Der japanische Milliardenkonzern Maruho versuchte seit Wochen, über ein freiwilliges Erwerbsangebot an die Aktionäre für 6,60 € je Aktie seinen Anteil von 20,31 % auf bis zu 29,99 % zu erhöhen, was nicht klappte (wir berichteten). Jetzt hat man das Gebot auf 7,20 € erhöht. Mit im Spiel ist auch die DT. BALATON, die ebenfalls 20 % hält und vor einem Gebot stand. Ich sehe zweistellige Zielkurse.



Volker Schulz (Aktionärsbrief)



