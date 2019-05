Nach dem Rücksetzer vom Dienstag zeichnen sich zur Wochenmitte erneut Kursverluste an den US-Börsen ab. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine leichtere Eröffnung am Kassamarkt an.

Ausbleibende Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China schüren Konjunktursorgen. Zuletzt hat China in dem Konflikt nachgelegt und gedroht, seine Vormachtstellung bei den begehrten Seltenen Erden auszunutzen, die in vielen Hightech-Produkten zum Einsatz kommen. Dazu gesellen sich überraschend schwache deutsche Arbeitsmarktdaten und die Angst vor einer neuen Schuldenkrise in Italien, nachdem die dortige Regierung wieder einmal ihre fehlende Bereitschaft zur Einhaltung der entsprechenden EU-Vorgaben signalisiert hat.

Anleger flüchten in dieser Gemengelage aus risikoreicheren Anlageklassen und suchen ihr Heil in vermeintlich sichere Häfen. Vor allem Staatsanleihen sind gefragt. Auch Fluchtwährungen wie der Yen und der Schweizer Franken erfahren Zulauf.

Unter den Einzelwerten geben die Aktien von Workday im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent nach. Die Geschäftszahlen des Spezialisten für Arbeitsorganisation waren zwar besser ausgefallen als erwartet, worauf Workday den Ausblick erhöhte, doch war die Aktie vor der Veröffentlichung des Zahlenausweises gestiegen.

Inovio Pharmaceuticals werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Die Titel hatten aber im nachbörslichen Geschäft am Dienstag kräftig Federn gelassen, nachdem eine Tochter der britischen Astrazeneca die Entwicklungspartnerschaft mit dem Unternehmen bis auf ein Medikament aufgekündigt hatte.

May 29, 2019

