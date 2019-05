Hannover (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche (Mittwoch-Dienstag) registrierten wir zwei neue EUR-Benchmarktransaktionen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB.Zum einen habe die Société du Grand Paris (Bloombergticker: SOGRPR) einen Bond (ISIN FR0013422383/ WKN A2R20K) über 31 Jahre und EUR 1 Mrd. gepreist. Der Re-offer Spread habe bei OAT +37 Bp gelegen (ms +72 Bp), nachdem die IPT noch OAT +40 Bp area betragen hätten (vs. FRTR 1.5% 05/25/50). Die absolute Rendite sei mit 1,73% ermittelt worden. Das Orderbuch habe EUR 2,1 Mrd. aufgewiesen. Der Spread vs. Bunds mit etwas kürzerer Laufzeit (DBR 1,25 08/15/48) liege bei rund 120 Bp. Bonds des französischen Infrastrukturbetreibers bzw. -entwicklers in der Hauptstadtregion Paris seien aktuell als Level2a-Assets in der LCR einzuordnen. Es seien 20% Risikogewicht zu unterlegen. Unter Solvency II seien sie nicht-präferiert. ...

