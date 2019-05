In den Niederlanden bietet Kia seinen Käufern von Elektroautos und Plug-in-Hybriden einen neuen Ladeservice. In Zusammenarbeit mit Plugsurfing erhalten die Kunden Zugang zu mehr als 47.500 Ladestationen in den Niederlanden sowie zu mehr als 110.000 Ladestationen in ganz Europa. Die Ladevorgänge können via der Kia Public Charging Solution App oder einem RFID-Ladeschlüssel gestartet werden. Die App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...