Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Fiat Chrysler angesichts des Interesses an einer Fusion mit Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Beide Autobauer passten strategisch gut zueinander, schrieb Analyst Adam Jonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter Einbeziehung von Umstrukturierungen hält er Einsparungen von weit über 5 Milliarden Euro für möglich. Der Markt habe Teile davon schon eingepreist und sehe die Chance auf ein Zusammengehen wohl zwischen 30 und 50 Prozent./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-05-29/13:21

ISIN: NL0010877643