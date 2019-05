Innsbruck (ots) - Staatsoberhäupter, Vorstandsvorsitzende, Führungspersönlichkeiten: Distinguished Guest Lectures am MCI - beste akademische Vortragsreihe Europas!



An der Unternehmerischen Hochschule® geht ein überaus erfolgreiches akademisches Jahr mit beeindruckenden "Distinguished Guest Lectures" dem Höhepunkt zu: Auch im Studienjahr 2018/19 haben EU-Kommissare, Staatsoberhäupter, Premierminister, Vorstandsvorsitzende und Führungspersönlichkeiten von Rang im Wochentakt Studierenden, Alumni, Partnern und Gästen wertvolle Impulse vermittelt, Perspektiven eröffnet und den kritischen Dialog gefördert. Die Reihe gilt als die beste akademische Vortragsreihe Europas und findet weltweite Beachtung.



Den Abschluss und Höhepunkt des laufenden akademischen Jahres bildet der akademische Gastvortrag von Bundespräsident a. D. Heinz Fischer im Rahmen des MCI Alumni Weekends am 14. Juni, welchem angesichts der aktuellen Ereignisse besondere Bedeutung zukommt. Seit Start der akademischen Vortragsreihe haben rund 700 (!) Persönlichkeiten von Rang das MCI beehrt.



Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil für eine "Distinguished Guest Lecture" vom MCI kein Honorar (!) gewährt wird, die akademischen Gastvorträge am MCI also ehrenamtlich erfolgen (ausgenommen Wirtschaftsforen). Die "Distinguished Guest Lectures" sind bei bestätigter Anmeldung öffentlich und kostenfrei zugänglich.



Die Vorsitzende von MCI Alumni & Friends Bettina Stichauner und MCI-Rektor Andreas Altmann sind sich einig: "Am MCI ist die Welt zu Gast: Unseren Studierenden, Alumni & Partnern bieten sich unschätzbare Perspektiven, Impulse und Möglichkeiten des Dialogs. Wir freuen uns riesig, dass es immer wieder gelingt, Persönlichkeiten von Rang nach Innsbruck zu holen."



MCI DISTINGUISHED GUEST LECTURES - AKADEMISCHES JAHR 2018/19(in alphabetischer Reihenfolge)



EU-Kommissare, Staatschefs, Regierungsmitglieder:



- Andrej Babis, tschechischer Premierminister - Olaf Berlien, CEO der OSRAM Licht AG - Ulrich Bez, CEO a.D. von Aston Martin - El?bieta Bienkowska, EU-Kommissarin für Binnenmarkt, Industrie und KMU - Juliane Bogner-Strauß, Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend - Helmut Fallmann, Mitglied des Vorstandes der Fabasoft AG, Linz - Heinz Fischer, Bundespräsident a.D. der Republik Österreich - Karin Kneissl, Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres, Wien - Josef Plank, Generalsekretär Bundesministerium für Nachhaltigkeit & Tourismus, Wien - Margarethe Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Wien



Wirtschaftsbosse:



- Wolfgang Anzengruber, Generaldirektor der VERBUND AG - Elisabetta Castiglioni, CEO von A1 Digital International - Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG - Gerald Hörhan, Start-Up Investor und CEO der Investment Punk Academy - Mahender S. Khari, Chairman of Indo-Global Academia Alliance and of Khari & Co - Fabian Kienbaum, CEO von Kienbaum International Consultants - Daniel Krauss, Gründer & CTO von Flixbus - Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB - Mario Moretti Polegato, Gründer und Präsident von GEOX SpA - Dominik Schiener, Co-Gründer und CIO von IOTA - Bettina Würth, Vorsitzende des Beirates der weltweiten Würth Gruppe



Botschafter/innen:



- Talya Lador-Fresher, Israelische Botschafterin in Österreich - Trevor Traina, US-Botschafter in Österreich - Li Xiaosi, Botschafter der Volksrepublik China in Österreich



Institutionen, Think Tanks, besondere Persönlichkeiten:



- Josef Aschbacher, Direktor für Erdbeobachtung der ESA European Space Agency - Hans-Joachim Eckert, Vorsitzender a. D. der FIFA Ethikkommission - Richard Fontaine, CEO of the Center for a New American Security - Hermann Glettler, Bischof der Diözese Innsbruck - Brun-Hagen Hennerkes, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Familienunternehmen - Klaus Kumpfmüller, Vorstand der österreichischen Finanzmarktaufsicht - Edward Snowden, Whistleblower



Vorträge auf Wirtschaftsforen:



- Dumëne Comploi, Leiter, Walt Disney Imagineering Research and Development - Carlo Cottarelli, des. Premierminister von Italien 2018, Professor - Daria Illy, Mitglied des Vorstands, Illycaffè S.p.A., CEO, Mitaca S.r.l - Frederik Willem de Klerk, Staatspräsident a.D. der Republik Südafrika und Friedensnobelpreisträger - Thomas Middelhoff, Vorstandsvorsitzender a.D., Bertelsmann AG und Arcandor AG - Sven Seidel, Vorstandsmitglied der Otto Group - Barbara Wittmann, CEO DACH von LinkedIn



