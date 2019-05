Schaltbau Holding AG: Schaltbau verkauft spanische Tochtergesellschaft Alte DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Schaltbau Holding AG: Schaltbau verkauft spanische Tochtergesellschaft Alte 29.05.2019 / 13:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Die französische Barat-Gruppe erwirbt 100% der Anteile an Alte * Die Transaktion wurde bereits vollzogen, der Kaufpreis bereits gezahlt * Im Zusammenhang mit der Veräußerung entstehen für Schaltbau keine wesentlichen Ergebniseffekte München, 29. Mai 2019. Die Schaltbau Holding AG (WKN: A2NBTL2; ISIN: DE000A2NBTL2) ("Schaltbau") hat heute einen Kaufvertrag über die Veräußerung sämtlicher Anteile an ihrer spanischen Tochtergesellschaft Alte Technologies S.L.U. ("Alte") abgeschlossen. Der Kaufpreis in Höhe von EUR 1,00 ist bereits gezahlt worden. Käufer ist der französische Bahnzulieferer Barat S.A. Im Rahmen der Transaktion verzichtet Schaltbau auf nahezu alle ihre Forderungen gegen Alte. Da die betreffenden Forderungen bereits vollständig wertberichtigt sind, führen die Forderungsverzichte weder auf Ebene des Konzerns noch auf Ebene des HGB-Einzelabschlusses der Schaltbau Holding AG zu negativen Ergebniseffekten. Mit dem Verkauf von Alte hat Schaltbau den letzten wesentlichen noch offenen Restrukturierungs-Baustein umgesetzt. Kontakt: Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbaugroup.de 29.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbaugroup.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 817137 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817137 29.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A2NBTL2 AXC0181 2019-05-29/13:49