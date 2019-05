Von Adriano Marchese

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Discounter Aldi und Lidl, die Nr. 5 und Nr. 7 im britischen Markt, haben in den vergangenen drei Monaten gegen den Trend weiter Marktanteile im britischen Lebensmitteleinzelhandel gewonnen.

Insgesamt hat der britische Lebensmitteleinzelhandel im dem Zeitraum das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verlangsamt. Im Vorjahr profitierten die Umsätze vom warmen Wetter, von der Hochzeit im britischen Königshaus und vom FA-Cup-Finale.

In den drei Monaten per 19. Mai stiegen die Umsätze im britischen Lebensmitteleinzelhandel um 1,3 Prozent. Ein Jahr zuvor, per 20. Mai 2018, waren es noch 2,7 Prozent gewesen.

Insgesamt setzte der Lebensmittelhandel im dem Zeitraum 27,46 Milliarden britische Pfund um, nach 27,10 Milliarden Pfund. Im Vorjahreswert ist einmalig der Spitzenwert von 415 Millionen Pfund allein am 18. Mai 2018 enthalten, dem Tag vor dem Fußball-Finale beim FA-Cup und der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle.

Die Daten werden regelmäßig von der Londoner Beratungsgesellschaft Kantar erhoben. Sie basieren auf einem Panel von 30.000 demographisch repräsentativen Haushalten in Großbritannien und messen deren Gewohnheiten beim Lebensmitteleinkauf. Die Vergleichsbasis sind die 12 Wochen per 20. Mai 2018.

Sportereignisse dürften im Sommer den Handel beflügeln

"Das Wachstum von 1,3 Prozent mag bescheiden aussehen verglichen mit den 2,7 Prozent des vergangenen Jahres, aber der Sektor ist weiter widerstandsfähig und die Absatzvolumina nahezu unverändert", sagte Chris Hayward, Handelsexperte bei Kantar. Nach seiner Einschätzung dürften die Top-Sportereignisse in den Sommermonaten landesweit wieder mehr Käufer in die Lebensmittelmärkte locken. Unter anderem stehen zwei europäische Fußballfinale, der Weltcup im Cricket und die Frauenfußballweltmeisterschaft an. Die Einzelhändler werden versuchen, davon zu profitieren, so Hayward.

Aldi und Lidl erhöhten ihren Marktanteil auf zusammen 13,8 Prozent von 12,7 Prozent ein Jahr zuvor. Sie brachten damit laut Kantar fast eine Million Haushalte mehr in ihre Läden. Bei Aldi allein wuchs der Marktanteil um 0,7 Punkte auf 8,0 Prozent.

Beim größten unter den vier großen UK-Einzelhändlern, Tesco, sank der Marktanteil auf 27,3 Prozent von 27,7. Allerdings versucht Tesco mit seiner 2018 gegründeten Discounttochter Jack's seit Mai auch im Niedrigpreissegment Fuß zu fassen. Seit Mai sind die Jack's Produkte in Tesco-Läden erhältlich.

Bei Sainsbury's fiel der Marktanteil laut Kantar um 0,5 Prozentpunkte auf 15,2 Prozent. Sainsbury's Versuch, diesen Trend durch das Zusammengehen mit der britischen Walmart-Tochter Asda umzukehren, wurde kürzlich von der britischen Wettbewerbsbehörde vereitelt, die den Zusammenschluss untersagte.

