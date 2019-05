FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler bündelt im Lkw-Geschäft weltweit die Kompetenzen und Aktivitäten im Bereich für automatisiertes Fahren in einer neuen Einheit. Per Juni werde in der Autonomous Technology Group die gesamte Strategie und deren Umsetzung um das Thema abgebildet, teilte der DAX-Konzern mit. Dazu gehöre sowohl die Forschung und Entwicklung als auch der Aufbau der Infrastruktur für den operativen Fahrzeugeinsatz. Ziel sei die Serienproduktion von hochautomatisierten Lkw (Level 4).

Innerhalb eines Jahrzehnts will der Stuttgarter Konzern mit der Autonomous Technology Group die Fahrzeuge zur Marktreife bringen. Peter Vaughan Schmidt, bislang Leiter Strategie bei Daimler Trucks, werde die neue Organisation leiten und an Daimler-Lkw-Chef Martin Daum berichten. Teil der Autonomous Technology Group sei auch die vor kurzem von Daimler Trucks übernommene Torc Robotics, US-Spezialist für die Entwicklung von Software für das hochautomatisierte Fahren.

