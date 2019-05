IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 bekannt - Konzernzwischenabschluss

Vancouver, B.C., 29. Mai 2019 - Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299137) hat heute den konsolidierten Zwischenabschluss der Gesellschaft für das zweite Quartal zum 31. März 2019 veröffentlicht.

Konsolidierte Finanzergebnisse:

($ 000s) Drei Monate bis Sechs Monate bis 3

31 1.

. März 2019

März 2019

2019 2018 Änder 2019 2018 Ändern

n ung

ung

Umsatzerlöse 8,773 4,172110% 16,5798,69191%

Direkte Kosten 5,653 2,87796% 10,4225,97075%

-Bruttomarge 3,120 1,295141% 6,157 2,721126%

Betriebsaufwand

Allgemeines und 1,049 606 73% 2,047 1,19971%

Verwaltung

Vertrieb und 1,084 683 59% 2,060 1,27362%

Marketing

Forschung und 369 297 24% 710 569 25%

Entwicklung

2,502 1,58658% 4,817 3,04158%

Jahresüberschuss (224) (519)(57%) (239) (916)(74%)

(-fehlbetrag) nach

Steuern

Bereinigtes EBITDA* 1,002 4 n/a 2,165 319 579%

Verlust pro Aktie - (0.00) (0.0 (0.00) (0.0

unverwässert und 1) 1)

verwässert

* Das bereinigte EBITDA ist eine Non-IFRS-Finanzgröße. Siehe untenstehende Offenlegung von Non-IFRS-Finanzkennzahlen unten und in den MD&A des Unternehmens.

Der verkürzte Konzernzwischenabschluss und die MD&A von EnWave sind auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.enwave.net. verfügbar.

Wichtige Finanzkennzahlen für Q2 (ausgedrückt in 000' $):

- Berichtete über einen Rekordquartalsumsatz des Unternehmens im zweiten Quartal 2019 von 8.773 US-Dollar, was einem Anstieg von 4.601 US-Dollar gegenüber 4.172 US-Dollar im zweiten Quartal 2018 entspricht. Das Umsatzwachstum wurde durch den verstärkten Verkauf und Vertrieb des Moon Cheese-Produkts des Unternehmens sowie durch einen Anstieg der Verkäufe von REVTM-Geräten im Cannabissektor getragen.

- Der Bruttogewinn hat sich mehr als verdoppelt und verbesserte sich auf 3.120 US-Dollar für Q2 2019 gegenüber 1.295 US-Dollar für Q2 2018, was einem Anstieg von 1.825 US-Dollar oder 141% entspricht. Die Bruttomarge in Prozent des Umsatzes betrug 36% für Q2 2019 gegenüber 31% für Q2 2018.

- Erhöhte Cash-Profitabilität mit einem bereinigten EBITDA(*) von 1.002 US-Dollar für das zweite Quartal 2019 gegenüber 4 US-Dollar für das zweite Quartal 2018, ein Anstieg um 998 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA(*) des zweiten Quartals des Unternehmens betrug 2.165 US-Dollar, verglichen mit 319 US-Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres. Das Wachstum des positiven EBITDA stellt die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens dar, aus dem operativen Geschäft Cash zu generieren.

- Reduzierung des konsolidierten Periodenfehlbetrags nach Steuern auf 224 US-Dollar für das zweite Quartal 2019 im Vergleich zu einem Periodenfehlbetrag von 519 US-Dollar für das zweite Quartal 2018, eine Verbesserung um 295 US-Dollar. Mit dem Anstieg der Verkäufe von Moon Cheese- und REVTM-Geräten macht das Unternehmen robuste Fortschritte in Richtung konsolidierter Rentabilität.

- Erhöhte G&A-Kosten auf 1.049 US-Dollar für das zweite Quartal 2019 gegenüber 606 US-Dollar für das zweite Quartal 2018, ein Anstieg um 443 US-Dollar. Das Unternehmen erweiterte das Team um mehrere talentierte neue Mitarbeiter, darunter einen neuen CEO für NutraDried, und investierte in eine skalierbare Infrastruktur, um das Wachstum des Maschinenvertriebs und von Moon Cheese zu erleichtern.

- Investiert in das Umsatzwachstum mit S&M-Kosten von $1.084 für Q2 2019 im Vergleich zu $683 für Q2 2018, einem Anstieg von $401. S&M-Kosten stiegen im Rahmen der Strategie des Unternehmens, in die Marke Moon Cheese zu investieren, sowie in traditionellere Verkaufsaktivitäten zur Förderung der REVTM-Technologie in den Sektoren Lebensmittel und Cannabis.

- Ausgewiesene liquide Mittel in der Bilanz von 12.200 US-Dollar am Ende des zweiten Quartals und anschließend Abschluss einer strategischen Investition mit Aurora Cannabis Inc. ("Aurora") in der Gesellschaft für einen Bruttoerlös von $10.087. Das Unternehmen ist mit einer schuldenfreien Bilanz und liquiden Mitteln von über 20 Millionen US-Dollar bei einem positiven Cashflow-Profil positioniert.

Bedeutende Leistungen:

- Unterzeichnung eines lizenzpflichtigen kommerziellen Sublizenzvertrags mit Aurora, der Aurora die nicht-exklusiven Rechte zur Nutzung der EnWave-Technologie für die Verarbeitung von Cannabis in Kanada gewährt. Aurora kaufte zwei 120kW REVTM-Maschinen und eine 10kW-Maschine für die Installation in Kanada.

- Abschluss eines lizenzpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrags mit Aurora, der Aurora Exklusivrechte mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen für die Verarbeitung von Cannabis in der Europäischen Union (außer Portugal) gewährt. Aurora muss vor dem 25. Juni 2019 eine 120 kW REVTM-Maschine zur Installation in der Europäischen Union kaufen, um die Exklusivrechte zu behalten.

- Partnerschaft mit Aurora zur Entwicklung neuer Innovationen und geistigen Eigentums im Zusammenhang mit REVTM und seinen Anwendungen im Cannabissektor durch Unterzeichnung eines Abkommens über geistiges Eigentum und Initiierung neuer gemeinsamer Entwicklungsprojekte.

- Abschluss einer lizenzpflichtigen kommerziellen Sublizenz-Vereinbarung mit The Green Organic Dutchman ("TGOD"), die TGOD nicht-exklusive Rechte zur Nutzung der EnWave-Technologie für die Verarbeitung von legalisiertem Cannabis in Kanada gewährt. TGOD kaufte vier große REVTM-Maschinen für die Installation in Kanada, darunter eine 60kW REVTM-Maschine und drei 120kW REVTM-Maschinen, alle mit automatisierten Roboter-Schalenhandlingsystemen.

- Lieferung der ersten 60kW-Maschine an Tilray Inc. ("Tilray") und Start der Installation und Inbetriebnahme der ersten großen kontinuierlichen Cannabisverarbeitungslinie.

- Unterzeichnung eines lizenzpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrags mit Calbee Inc. ("Calbee") und Erhalt einer Bestellung für eine 10kW-Maschine. Calbee, ein großes japanisches Snackunternehmen, plant für 2019 eine intensive Produktentwicklung und für 2020 die Einführung mehrerer neuer Produkte durch Markttests.

- Wandlung des Vertrags mit Fresh Business Consulting S.L. ("Fresh Business") von einem Technologieevaluierungsvertrag in einen lizenzpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrag und Fresh Business die Exklusivrechte zur Herstellung einer Vielzahl von Premium-Nahrungsmitteln in Peru erteilt. Fresh Business hat zunächst eine 10kW-Maschine gekauft und muss sich verpflichten, vor dem 31. Juli 2019 eine 100kW oder größere Maschine zu kaufen, um die Exklusivität in Peru zu erhalten.

- Forcierte Entwicklung nährstoffreicher Feldrationen mit der U.S. Army und Ankündigung Kauf einer zweiten kleinen REVTM-Maschine durch die U.S. Army im Rahmen des laufenden Projekts. Das Unternehmen arbeitet mit der U.S. Army und ihrem zugelassenen Lieferantennetzwerk zusammen, um REVTM für hochwertige Feldrationen mit überlegenem Geschmack und Nährstoffen zu vermarkten.

- Unterzeichnung eines lizenzpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrags mit Royal FrieslandCampina N.V. ("Friesland Campina"), einem der größten europäischen Molkereiunternehmen. Friesland Campina wird die REVTM-Technologie einsetzen, um neue Produkte zu entwickeln, die den sich ändernden Verbraucherbedürfnissen und Geschmacksvorlieben entsprechen. Friesland Campina kaufte eine 10 kW REVTM-Anlage, um die Produktion aufzunehmen.

- Ausgewählt als 2019 Venture 50TM Unternehmen in der Kategorie Clean Technology & Life Sciences.

- Ernennung von Herrn Stephen Sanford zum neuen unabhängigen Mitglied des Board of Directors der Gesellschaft. Herr Sanford ist Managing General Counsel bei Fluor Corporation und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Strukturierung großer Handelstransaktionen in einer Vielzahl von Rechtsrahmen auf globaler Basis.

- Fortsetzung des Ausbaus des Vertriebs von Moon Cheese in den Vereinigten Staaten in den Club- und Einzelhandelskanälen. NutraDried stellte Herrn Joe Spinazola als neuen Senior Vice President of Sales im April 2019 ein, um diese Bemühungen weiter voranzutreiben, und Herr Spinazola wird eng mit dem CEO von NutraDried zusammenarbeiten, um den Vertrieb seines rein natürlichen Snackprodukts Moon Cheese auszubauen und neue Produkte und Aromen auf den Markt zu bringen.

Investor Relations Vereinbarung:

Die Gesellschaft beauftragte Herrn Jochen Staiger von Swiss Resource Capital ("SRC") mit der Durchführung von Investor Relations-Dienstleistungen für die Gesellschaft an den europäischen Kapitalmärkten. SRC wird das Bewusstsein für den Investment Case von EnWave in Europa bei privaten und institutionellen Investoren erweitern. SRC wird für die zwölfmonatige Laufzeit des Vertrages ab dem 1. Juni 2019 mit CHF 5'000 pro Monat (CAD $6'650) vergütet. Die Gesellschaft hatte bereits am 11. September 2018 mitgeteilt, dass Herrn Staiger 50.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt wurden; es wurden keine zusätzlichen Incentive-Aktienoptionen als Teil der Vergütung von SRC gewährt.

(*) Nicht-IFRS-Finanzielle Kennzahlen:

Das bereinigte EBITDA ist nach IFRS kein Maß für die finanzielle Performance. Wir definieren das bereinigte EBITDA als Gewinn vor Abzug von Abschreibungen, aktienbasierter Vergütung, Wechselkursgewinnen oder -verlusten, Finanzaufwendungen oder -erträgen, Ertragsteueraufwendungen und einmaligen Wertminderungsaufwendungen. Diese Kennzahl ist nicht notwendigerweise mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollte nicht als Alternative zum nach IFRS ermittelten Jahresüberschuss oder Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit angesehen werden. Wir verweisen auf die Ausführungen im Interim-MD&A des Unternehmens zum 31. März 2019 und im Annual-MD&A des Geschäftsjahres zum 30. September 2018.

Über EnWave:

EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat Radiant Energy Vacuum ("REV") entwickelt - eine innovative, patentierte Methode zur präzisen Entwässerung organischer Materialien. EnWave hat zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontamination von Cannabis unter Verwendung der REV-Technologie weiterentwickelt, um die Zeit von der Ernte bis zu marktfähigen Cannabisprodukten zu verkürzen.

Die kommerzielle Tragfähigkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in mehreren Marktsegmenten in den Bereichen Lebensmittel und Pharmazie, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave ist es, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit Branchenführern in mehreren Branchen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über zwanzig lizenzpflichtige Lizenzen unterzeichnet und damit neun verschiedene Marktsegmente für die Vermarktung neuer und innovativer Produkte erschlossen. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um in den Vereinigten Staaten unter der Marke Moon Cheese natürliche Käse-Snackprodukte zu entwickeln, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.

EnWave hat REV als neuen Dehydrierungsstandard in den Bereichen Lebensmittel und biologische Materialien eingeführt: schneller und kostengünstiger als die Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als die Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave verfügt derzeit über drei kommerzielle REV Plattformen:

1.-nutraREV, das in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, um Lebensmittel schnell und kostengünstig zu trocknen und gleichzeitig ein hohes Maß an Ernährung, Geschmack, Textur und Farbe zu erhalten;

2.-powderREV, das zur Dehydrierung von Lebensmittelkulturen, Probiotika und feinen Biochemikalien wie Enzymen unterhalb des Gefrierpunktes eingesetzt wird, und

3.-quantaREV, das für die kontinuierliche, volumenstarke Niedertemperaturtrocknung eingesetzt wird.

Eine weitere Plattform, freezeREV, wird als neue Methode zur Stabilisierung und Entwässerung von Biopharmazeutika wie Impfstoffen und Antikörpern entwickelt. Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Corporation

Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CPA, CA, Chief Financial Officer bei +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

Deborah Honig, Unternehmensentwicklung unter +1 (647) 203-8793

E-Mail: dhonig@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sicherer Hafen für zukunftsweisende Informationserklärungen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Mitteilung genannten Ansprüche Dritter sind nicht garantiert korrekt. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind nicht garantiert korrekt, da das Unternehmen nicht die ursprüngliche Primärrecherche durchgeführt hat. Diese Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Obwohl die Gesellschaft versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46913

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46913&tr=1

