Wien (www.fondscheck.de) - Das Traditionshaus Fürstlich Castell'sche Bank hat einen neuen Fonds mit nachhaltigem Ansatz aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Institut mit Hauptsitz in Würzburg erweitere mit dem Generationenfonds (ISIN DE000A2N82N0/ WKN A2N82N) sein Angebot an vermögensverwaltenden Portfolios um eine Variante mit explizitem Schwerpunkt auf ökologisch und sozial vorbildliche Investments (ESG). "Nachhaltigkeit ist eng mit dem Selbstverständnis der Castell-Bank verknüpft", sage Manuela Klos, Generalvollbemächtigte und Leiterin Vertrieb in der Vermögensverwaltung, im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE. "Unser Haus strebt danach, Vermögen über Jahre zu erhalten und für die kommenden Generationen nachhaltig zu mehren." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...