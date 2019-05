Der deutsche Batteriesysteme-Hersteller BMZ Group hat das neue Headquarter der amerikanischen Tochter BMZ USA in Virginia Beach eröffnet. An dem Standort sollen auch neue Montagelinien entstehen, um das US-Geschäft weiter auszubauen. Das neue Gebäude bietet insgesamt rund 3.000 Quadratmeter für Produktions-, Lager- und Büroflächen. BMZ hat nach eigenen Angaben in den letzten zwei Jahren kontinuierlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...