NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Dienstag zeichnen sich zur Wochenmitte erneut Kursverluste an den US-Börsen ab. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine leichtere Eröffnung am Kassamarkt an.

Ausbleibende Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China schüren Konjunktursorgen. Zuletzt hat China in dem Konflikt nachgelegt und gedroht, seine Vormachtstellung bei den begehrten Seltenen Erden auszunutzen, die in vielen Hightech-Produkten zum Einsatz kommen. Dazu gesellen sich überraschend schwache deutsche Arbeitsmarktdaten und die Angst vor einer neuen Schuldenkrise in Italien, nachdem die dortige Regierung wieder einmal ihre fehlende Bereitschaft zur Einhaltung der entsprechenden EU-Vorgaben signalisiert hat.

Anleger retten ihr Geld in sichere Häfen

Anleger flüchten in dieser Gemengelage aus risikoreicheren Anlageklassen und suchen ihr Heil in vermeintlich sicheren Häfen. Vor allem Staatsanleihen sind gefragt. Die Rendite zehnjähriger Treasurys sinkt um 3,4 Basispunkte auf 2,23 Prozent. Der Renditeabstand zwischen zehnjährigen US-Schuldtiteln und dreimonatigen T-Bills rutscht tiefer in negatives Terrain auf den niedrigsten Stand seit 2007. Diese inverse Zinsstrukturkurve gilt als verlässlicher Rezessionsindikator.

Fluchtwährungen wie der Yen und der Schweizer Franken erfahren ebenfalls Zulauf. Auch der Dollar ist etwas gesucht. Der Euro rutscht auf etwa 1,1155 Dollar, im Tageshoch notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1173 Dollar.

Ein weiterer Nutznießer der wachsenden Konjunktursorgen ist das Gold. Die Feinunze verteuert sich um 0,4 Prozent auf 1.285 Dollar.

Befürchtungen, dass die Nachfrage konjunkturbedingt zurückgehen könnte, schicken dagegen die Ölpreise auf Talfahrt. Daneben warten die Akteure auf neue Informationen zur Höhe der US-Rohölvorräte. Am späten Mittwoch wird der US-Branchenverband API Daten dazu veröffentlichen, am Donnerstag folgen die offiziellen Daten des US-Energieministeriums. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 2,9 Prozent auf 57,43 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent gibt um 2,5 Prozent auf 68,37 Dollar nach.

Unter den Einzelwerten büßen die Aktien von Workday im vorbörslichen Handel 1,3 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Spezialisten für Arbeitsorganisation waren zwar besser ausgefallen als erwartet, worauf Workday den Ausblick erhöhte, doch war die Aktie vor der Veröffentlichung des Zahlenausweises gestiegen.

Inovio Pharmaceuticals brechen vorbörslich um 12 Prozent ein, nachdem eine Tochter der britischen Astrazeneca die Entwicklungspartnerschaft mit dem Unternehmen bis auf ein Medikament aufgekündigt hatte.

Marvell Technology profitieren zunächst nicht vom Verkauf eines Geschäftsbereichs. Die Aktie liegt 1,6 Prozent im Minus, nachdem NXP den Kauf der Wifi- und Bluetooth-Sparte von Marvell bekanntgegeben hat. NXP zahlt dafür 1,76 Milliarden Dollar.

Facebook zeigen sich 0,8 Prozent leichter. Die Analysten von Pivotal haben die Beobachtung der Aktie mit der Empfehlung Buy aufgenommen. Pivotal hat ferner Pinterest mit der Einstufung Hold gestartet, die Aktie gibt um 1,2 Prozent nach. Für General Mills geht es um 3,5 Prozent nach unten, nachdem Goldman Sachs die Aktie des Lebensmittelkonzerns auf Sell von Neutral abgestuft hat.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,07 -4,3 2,11 86,7 5 Jahre 2,02 -4,7 2,07 10,1 7 Jahre 2,12 -3,9 2,16 -12,9 10 Jahre 2,23 -3,4 2,26 -21,7 30 Jahre 2,66 -4,0 2,70 -40,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1155 -0,10% 1,1164 1,1176 -2,7% EUR/JPY 121,89 -0,17% 121,97 122,42 -3,1% EUR/CHF 1,1211 -0,32% 1,1232 1,1274 -0,4% EUR/GBP 0,8820 -0,01% 0,8817 0,8819 -2,0% USD/JPY 109,27 -0,09% 109,24 109,55 -0,3% GBP/USD 1,2644 -0,11% 1,2663 1,2673 -0,9% Bitcoin BTC/USD 8.649,75 -0,71% 8.508,00 8.690,45 +132,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,43 59,14 -2,9% -1,71 +21,4% Brent/ICE 68,37 70,11 -2,5% -1,74 +24,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,57 1.279,50 +0,4% +5,07 +0,2% Silber (Spot) 14,39 14,36 +0,2% +0,03 -7,1% Platin (Spot) 792,89 800,00 -0,9% -7,11 -0,5% Kupfer-Future 2,67 2,70 -1,1% -0,03 +1,0% ===

