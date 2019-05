DGAP-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-05-29 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA München ISIN DE000A12UP37 WKN A12UP3 Berichtigung zu Tagesordnungspunkt 5 der am 27. Mai 2019 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juli 2019 Der in der am 27. Mai 2019 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juli 2019 unter Tagesordnungspunkt 5 _'Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019'_ vorgeschlagene Abschlussprüfer RSM Verhülsdonk GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft, firmiert unter RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft. Dies ist entsprechend zu korrigieren. Tagesordnungspunkt 5 lautet damit zutreffend wie folgt: 5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft, Georg-Glock-Str. 4, D-40474 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. München, im Mai 2019 _Die persönlich haftende Gesellschafterin_ 2019-05-29 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstrasse 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 89 93948-0 E-Mail: info@norcom.de Internet: https://www.norcom.de/investor-relations ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817275 2019-05-29

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)