DGAP-News: centrotherm international AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung centrotherm international AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.07.2019 in Blaubeuren mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-05-29 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. centrotherm international AG Blaubeuren ISIN DE000A1TNMM9 ISIN DE000A1TNMN7 WKN A1TNMM WKN A1TNMN Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am *Dienstag, den 23. Juli 2019, um 10.30 Uhr *(Einlass ab 9.30 Uhr), am Hauptsitz der Gesellschaft, Württemberger Str. 31 in 89143 Blaubeuren, ein. I. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts für die centrotherm international AG und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 4. *Wahl zum Aufsichtsrat* Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Saoud Al-Thani und Herr Ibrahim Jaham Al Kuwari haben ihre Ämter jeweils mit Wirkung zum 17. Oktober 2018 niedergelegt. Das Amtsgericht Ulm hat am 16. November 2018 Herrn Dr. Xinan Jia zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Dr. Jia soll nun von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden, wobei die Wahl für den Rest der Amtszeit der aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitglieder erfolgen soll. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG i.V.m. Ziffer 8.1 der Satzung der Gesellschaft aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Gemäß Ziffer 8.2 Satz 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Xinan Jia, ehemals General Manager der centrotherm photovoltaics Technology Shanghai Co. Ltd., Physiker, wohnhaft in Singapur, für den Rest der Amtszeit der aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitglieder bzw. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. 5. *Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 sowie als Prüfer für eine prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen, letzteres, soweit die prüferische Durchsicht beauftragt wird. 6. *Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens sowie der Satzung* Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens hat sich in den vergangenen Jahren von der Photovoltaik zunehmend auf andere Branchen diversifiziert. Das Produktportfolio wurde um Maschinen und Systeme zur thermischen Bearbeitung von anderen Materialien als Solarzellen bzw. Halbleitern und Mikroelektronikbauteilen erweitert. Der Gegenstand des Unternehmens soll daher der zunehmenden Diversifizierung der Gesellschaft gerecht werden und dementsprechend angepasst werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: a) Der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft wird wie folgt geändert: Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist - die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb bzw. der Handel mit Maschinen, Systemen oder Komponenten zur thermischen Bearbeitung von Materialien einschließlich von Software zur Maschinen-, System- und Prozesssteuerung; - die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere die Konzeption, die Installation, die Inbetriebnahme, der Service sowie die Erteilung von Lizenzen. b) Ziffer 2.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: '2.1. Gegenstand des Unternehmens ist - die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb bzw. der Handel mit Maschinen, Systemen oder Komponenten zur thermischen Bearbeitung von Materialien einschließlich von Software zur Maschinen-, System- und Prozesssteuerung; - die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere die Konzeption, die Installation, die Inbetriebnahme, der Service sowie die Erteilung von Lizenzen.' 7. *Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats sowie die Änderung der Satzung* Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß § 96 Abs. 1 Alt. 6, § 101 Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. Ziffer 8.1 der Satzung der Gesellschaft aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass ein aus drei Mitgliedern bestehender Aufsichtsrat für die Größe der Gesellschaft zur Erfüllung der ihm obliegenden Überwachungs- und Beratungsaufgaben ausreichend ist. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: a) Verkleinerung des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht künftig aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. b) Änderungen der Satzung (1) Ziffer 8.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.' (2) Ziffer 10.3 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder des Aufsichtsrats an der Beschlussfassung teilnehmen.' II. Weitere Angaben zur Einberufung *Teilnahme an der Hauptversammlung* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig unter Beifügung eines besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am Dienstag, den 16. Juli 2019 (24.00 Uhr), unter der nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen: centrotherm international AG c/o Landesbank Baden-Württemberg 4035 H Hauptversammlungen Am Hauptbahnhof 2 70173 Stuttgart Telefax: +49 (0)711/127-79264 E-Mail: hv-anmeldung@LBBW.de Der vorgenannte Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch das depotführende Institut zu erstellen und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf Dienstag, den 2. Juli 2019, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag), zu beziehen. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes ist Textform ausreichend. Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises über den Anteilsbesitz werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. Die Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung. *Stimmrechtsvertretung* Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Wird ein Kreditinstitut, ein nach § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 29, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)