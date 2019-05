Daimler Trucks bündelt globale Aktivitäten und Kompetenzen beim automatisierten Fahren von Lkw ab dem 1. Juni in der Autonomous Technology Group.

Die Lkw-Sparte gründet die Autonomous Technology Group als globale Organisation für automatisiertes Fahren und führt damit per 1. Juni ihre weltweiten Kompetenzen und Aktivitäten zusammen. Die zentralen Aufgaben der neuen Einheit umfassen die Gesamtstrategie für automatisiertes Fahren und deren Umsetzung, einschließlich Forschung und Entwicklung sowie Aufbau der erforderlichen Infrastruktur samt Netzwerk für den operativen Fahrzeugeinsatz - mit dem Ziel der Serienproduktion hochautomatisierter Lkw (SAE-Level 4).

Mit Wirkung zum 1. Juni leitet Dr. Peter Vaughan Schmidt, bislang Leiter Strategie bei Daimler Trucks, die neue, globale und bereichsübergreifende Organisation. In dieser Position berichtet er weiterhin an Martin Daum. Schmidt verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Branche. In seiner bisherigen Position hat er bereits die Strategie für automatisierte Fahrzeuge bei Daimler Trucks entwickelt.

Hochautomatisierte Lkw sollen zwischen Knotenpunkten fahren

Schmidt: "In der Autonomous Technology Group führen wir unsere globalen Experten und deren umfangreiches Wissen rund um automatisierte Lkw zusammen. Im ersten Schritt konzentrieren wir uns auf den Einsatz hochautomatisierter Lkw in definierten Bereichen und zwischen definierten ...

