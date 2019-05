Der Umbau von ThyssenKrupp wird nun in neuer Form vorangetrieben. Das Geld durch den Börsengang soll dafür sorgen, dass die operativen Probleme in den anderen Sparten behoben werden können. Doch das Stahlgeschäft kämpft mit Rückschlägen, die nicht hausgemacht sind. Eine Besserung der Situation ist noch immer nicht in Sicht.

