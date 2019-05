Original-Research: FORTEC ELEKTRONIK AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC ELEKTRONIK AG Unternehmen: FORTEC ELEKTRONIK AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.05.2019 Kursziel: 26,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, Stephan Bonhage Q3-Zahlen im Rahmen der Erwartungen ??" EBIT-Guidance erhöht FORTEC Elektronik hat heute die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 veröffentlicht und die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr erhöht. [Tabelle] Umsatz und EBIT auf Höhe unserer Prognosen: Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 11,1% und lag mit 24,7 Mio. Euro nah an unserer Prognose (MONe: 24,6 Mio. Euro). Die im vergangenen Jahr akquirierten UK-Gesellschaften leisteten wie erwartet einen Umsatzbeitrag von ca. 2 Mio. Euro, der zu rund 60% auf das Segment Datenvisualisierung und zu etwa 40% auf den Bereich Stromversorgung entfallen sein dürfte. Das um die UKGesellschaften bereinigte organische Wachstum sollte demnach rund 2% betragen haben. Auf Segmentebene konnte im Bereich Stromversorgung mit einem Wachstum in Q3 von 22,4% auf 9,3 Mio. Euro unsere Prognose übertroffen werden (MONe: 8,0 Mio. Euro). Der im letzten Geschäftsjahr initiierte Ausbau des Vertriebs in diesem Segment zeigt damit noch stärkere Impulse als antizipiert. Mit einem Umsatz von 15,4 Mio. Euro lag der Bereich Datenvisualisierung hingegen etwas unter unserer Prognose (MONe: 16,6 Mio. Euro) und dürfte sich angesichts der starken Vorjahresbasis sowie der nicht unüblichen Schwankungen im Projektgeschäft organisch leicht rückläufig entwickelt haben. Das Konzern-EBIT in Q3 von 2,4 Mio. Euro lag knapp über unseren Erwartungen (MONe: 2,3 Mio. Euro) und stellt eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (2,3 Mio. Euro) dar. Zwar blieb die erzielte EBIT-Marge von 9,7% wie antizipiert unter dem sehr hohen Vorjahreswert (10,2%), vor dem Hintergrund der Aufwendungen für die Integration der UKGesellschaften sowie des Lagerumzugs bei der Tochtergesellschaft Emtron konnte das Unternehmen u.E. damit jedoch eine solide operative Marge erzielen. Da die Steuerquote noch niedriger ausfiel als erwartet, verbesserte sich das Periodenergebnis stark (+27,2%). EBIT-Guidance nochmals angehoben: Angesichts des auf hohem Niveau stabilen Auftragsbestands von 48,0 Mio. Euro bestätigte FORTEC das Umsatzziel und passte die EBITPrognose erneut nach oben an. Der Vorstand erwartet nun ein Konzern-EBIT i.H.v. rund 7,5 Mio. Euro (vorher: leicht über 7 Mio. Euro). Die Anpassung der EBIT-Guidance deckt sich mit unseren Schätzungen (MONe: 7,6 Mio. Euro) und untermauert die zu Beginn des Jahres antizipierte klare Profitabilitätsverbesserung des Unternehmens. Fazit: FORTEC ist u.E. auf einem guten Weg, die aktualisierten Jahresziele zu erreichen. Der Auftragsbestand und die sichtbaren Vertriebserfolge bilden hierbei eine solide Grundlage für das laufende Q4. Trotz der nicht außer Acht zu lassenden makroökonomischen Unsicherheitsfaktoren bleiben wir auch mittelfristig optimistisch. Wir bestätigen daher unsere Prognosen und das Rating ??zKaufen" mit unverändertem Kursziel von 26,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18207.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

