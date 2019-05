Nach einem verlängertem Wochenende (in den USA waren am Montag die Börsen aufgrund des Memorial Days geschlossen) hat es der US-Aktienmarkt auch zu Beginn der neuen Handelswoche schwer, neues Aufwärtsmomentum zu kreieren. Ob es nun an der Feiertagslethargie oder der allgemeinen Gemengelage liegt, sei einmal dahingestellt. Trump und seine Handelspolitik halten die globalen Aktienmärkte nicht erst seit gestern in Atem. Die Handelspolitik ist Trumps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...