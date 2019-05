Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die umfangreichen Verkäufe aller Aktien-ETFs, die noch vor zwei Wochen das Bild prägten, sind einem ausgeglichenen Handel gewichen - zumindest, was die entwickelten Länder angeht, so die Deutsche Börse AG."Mit dem Handelskonflikt, dem Brexit und nun auch noch dem Sturz der Regierung in Österreich sind zu viele Unsicherheiten im Markt", bemerke Cornelia Schübel von der Unicredit Group. ...

