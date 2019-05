Köln (ots) - Bundesbürger sicher: Grüner Höhenflug ist von Dauer



Das Ergebnis der Europawahl mit starken Verlusten für CDU/CSU und SPD sowie starken Gewinnen für die Grünen hat die Bundesbürger nicht überrascht. Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer erklären 82 Prozent der Befragten, sie hätten mit diesen Ergebnissen gerechnet. 18 Prozent zeigten sich überrascht.



Nur 17 Prozent der Deutschen halten - im Gegensatz zu vielen Vertretern von Union und SPD - die mangelnde Beachtung des Klimaschutzes für den Hauptgrund der Wählerverluste bei den Koalitionsparteien. 83 Prozent sind überzeugt, dass "andere Gründe" maßgeblich seien für das schlechte Abschneiden.



Fast zwei Drittel der Bundesbürger (62%) sind laut RTL/n-tv-Trendbarometer sicher, dass der Höhenflug der Grünen von Dauer ist: Auch bei kommenden Wahlen würden die Grünen ähnlich gute Ergebnisse erzielen wie bei der Europawahl. Das glauben vor allem die Anhänger der Grünen (94%), der CDU/CSU (56%) sowie der SPD und der Linken (je 57%). 35 Prozent der Befragten glauben, der Erfolg der Grünen sei "nicht von Dauer" - davon überzeugt sind vor allem Anhänger der FDP (50%) und der AfD (76%).



Merkel soll Kanzlerin bleiben



Soll Annegret Kramp-Karrenbauer Angela Merkel vorzeitig als Kanzlerin ablösen? 70 Prozent der Deutschen sind in der Woche nach der Europawahl dagegen und wollen stattdessen, dass Merkel bis 2021 Kanzlerin bleibt. Lediglich 13 Prozent wünschen, dass "AKK" Merkel ablöst. In dieser Einschätzung äußern sich die Anhänger fast aller Parteien ähnlich. Lediglich die AfD-Anhänger sind anderer Auffassung: 42 Prozent von ihnen wollen eine vorzeitige Macht-Übernahme durch "AKK", nur 35 Prozent sind der Meinung, Merkel solle bis zum Ende der Legislaturperiode regieren.



70 Prozent der Befragten sprechen Annegret Kramp-Karrenbauer derzeit die Eignung für die Kanzlerschaft ab. 19 Prozent halten sie für "fähig genug, das Kanzleramt zu übernehmen". Selbst die Anhänger der CDU/CSU halten "AKK" zu 52 Prozent nicht für "kanzlerfähig", 37 Prozent trauen ihr das Amt zu.



Mit Blick auf die SPD befürworten 60 Prozent der Wahlberechtigten, dass Andrea Nahles vom SPD-Vorsitz zurücktritt. Der Auffassung schließen sich die Anhänger aller Parteien an, auch die der SPD (59%). 19 Prozent sind gegen einen Rücktritt, 21 Prozent antworten "weiß nicht".



Union und SPD "sollen sich zusammenraufen"



Soll die Große Koalition nach dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl überhaupt weiter regieren? Im RTL/n-tv-Trendbarometer wollen nur 34 Prozent ein vorzeitiges Ende der "Groko". 61 Prozent wünschen, CDU, CSU und SPD "sollten sich zusammenraufen und bis zum Ende der Legislaturperiode regieren". Für ein Weiterregieren sind auch 85 Prozent der Unions-Anhänger und 62 Prozent der SPD-Anhänger. Lediglich die AfD-Anhänger sind mehrheitlich für ein vorzeitiges Ende der "Groko" (58%).



Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung. Die Daten zur Reaktion der Bundesbürger auf den Ausgang der Europawahl wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa am 27. und 28. 5. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.



