R-LOGITECH: Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. von EU-Kommission genehmigt DGAP-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Sonstiges R-LOGITECH: Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. von EU-Kommission genehmigt 29.05.2019 / 16:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. R-LOGITECH: Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. von EU-Kommission genehmigt Monaco, 29. Mai 2019 - Die R-LOGITECH S.A.M., ein internationaler Anbieter von Logistik- und Technologielösungen für globales Supply-Chain-Management, und ihre Co-Investoren wurden heute über die uneingeschränkte Freigabe der EU-Kommission für die Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. informiert. Die Veröffentlichung im relevanten öffentlichen Register erfolgt kurzfristig. Die Übernahme von Euroports kann daher planmäßig bis Ende Juni 2019 abgeschlossen werden. Die wirtschaftliche Entwicklung sowohl von R-LOGITECH in ihrem Stammgeschaft als auch bei der zukünftigen Tochtergesellschaft Euroports verlief im 1. Quartal 2019 sehr erfreulich und lag über dem Budget. Über die R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH ist ein internationaler Logistik- und Technologiedienstleister, der sich hauptsächlich auf den Rohstoffsektor konzentriert. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzerns sind Logistik, Terminalmanagement, Technologielösungen und Beschaffung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Afrika und die Gruppe hat auch europäische Niederlassungen in Paris, Wien, London und Monaco. R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M. Für weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 89 8896906-25 linh.chung@better-orange.de Frédéric Platini R-LOGITECH S.A.M. +377 97 98 67 71 investorrelations@r-logitech.com 29.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: R-LOGITECH S.A.M. 7, rue du Gabian 98000 Monaco Monaco Telefon: +377 97 98 67 71 E-Mail: investorrelations@r-logitech.com Internet: www.r-logitech.com ISIN: DE000A19WVN8 WKN: A19WVN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 817347 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817347 29.05.2019 ISIN DE000A19WVN8 AXC0244 2019-05-29/16:19