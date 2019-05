An den Rahmenbedingungen hat sich bei Aixtron in den vergangenen Tagen zwar nicht wirklich etwas geändert. Die Aktie des Analagenbauers hat ihre Talfahrt im angeschlagenen Marktumfeld dennoch beschleunigt. Die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke rückt in weite Ferne. Die charttechnisch wichtige Unterstützung bei 7,75 Euro kommt dagegen immer näher.

