Wie EnWave meldet, hat Aurora Cannabis seine Option ausgeübt, die sich Aurora im April dieses Jahres gesichert hat. Beide Unternehmen haben einen exklusiven Lizenzvertrag mit Unterlizenzierungsrechten für die Nutzung von EnWaves proprietärer Radiant Energy Vacuum ("REV") Entwässerungstechnologie zur Trocknung von Cannabis in Südamerika unterzeichnet. Aurora wird die exklusive Master-Lizenz für das Trocknen von Cannabis mit REV im südamerikanischen Lizenzgebiet besitzen und mit EnWave zusammenarbeiten, um zusätzliche Unterlizenzierungsmöglichkeiten zu verfolgen. Aurora erhält einen nicht offengelegten Anteil an Lizenzgebühren, die sich aus jedem Cannabisprodukt ergeben, das mit der REV-Technologie von Unterlizenznehmern im südamerikanischen Lizenzgebiet getrocknet wurde. Dies ist die dritte derartige Vereinbarung, die von Aurora und EnWave unterzeichnet wurde. Ähnliche Lizenzvereinbarungen bestehen zwischen den beiden Unternehmen bereits in der Europäischen Union, mit Ausnahme von Portugal, und in Kanada.

