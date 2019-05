Berlin (ots) - Anlässlich des Weltnichtrauchertags lanciert die E-Zigarettenmarke LYNDEN eine Social-Media-Kampagne in der Menschen erzählen, wie sie es geschafft haben, mit dem Rauchen aufzuhören.



Tabak-Rauchen kann tödlich sein, das weiß jeder. Trotzdem weiß auch jeder, der über einen längeren Zeitraum geraucht hat, wie schwierig es ist, das Rauchen sein zu lassen. "Ich war selbst starker Raucher und habe lange nicht gewusst, wie ich aufhören soll, obwohl ich wirklich den Willen dazu hatte", sagt René Linden, CEO und Gründer von PowerCigs unter der auch die E-Zigarettenmarke LYNDEN vertrieben wird. "Ich habe selber mit 15-Jahren begonnen zu rauchen und immer wieder versucht aufzuhören. Den Umstieg habe ich dann mit Hilfe der E-Zigarette geschafft.", erinnert sich der heute 35-jährige Berliner.



Linden gründete das E-Zigaretten Start-Up PowerCigs in Berlin mit der Vision dieses Produkt Rauchern zugänglich zu machen. Aus seinem Start-Up, das er 2012 gemeinsam mit seinem Bruder Patrick und seinem Jugendfreund Daniel Pfeiffer gründete, ist mittlerweile ein E-Zigaretten-Unternehmen mit knapp 40 Mitarbeitern geworden. Linden selbst dampft seit 7 Jahren ausschließlich E-Zigaretten.



Aktuell rauchen immer noch mehr als 18 Millionen Menschen in Deutschland. Wenn es nach dem Berliner geht, soll es in Deutschland schon bald viel weniger Raucher geben. "Wir wollen mit unseren Produkten Rauchern eine Alternative bieten", ist sein klares Anliegen. Um zu demonstrieren, wie der Umstieg auf die E-Zigarette gelingen kann, startet LYNDEN eine Social-Media-Kampagne, in der ehemalige Raucher erzählen, wie sie mit E-Zigaretten den Umstieg geschafft haben.



Im ersten Video kommt Justizbeamtin, Nicole Fischer, 45, zu Wort: "Ich war 20 Jahre alt als ich zu rauchen anfing und habe auch leider 20 Jahre durchgehalten. Ich habe bis zu zwei Packungen Zigaretten pro Tag geraucht. Alles drehte sich nur ums Rauchen. Ich wollte diesen Zwang nicht mehr haben. Es gab mehrere Versuche aufzuhören. Ich habe dann von heute auf morgen die Zigarette weggelassen aber nach drei Tagen war die Gewohnheit wieder da." Mit der E-Zigarette ist es Nicole gelungen, mit dem Rauchen aufzuhören.



