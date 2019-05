Frankenthal (ots) - Nach einem Jahr des Umbruchs und der Konsolidierung hat der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB die Weichen auf Wachstum gestellt und blickt auf ein positives erstes Quartal 2019 zurück. In der Hauptversammlung des Konzerns am 29. Mai im Frankenthaler CongressForum erläuterte Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, die Geschäftsentwicklung 2018.



Auftragseingang und Umsatz sind um 38,2 Mio. EUR auf 2.303,5 Mio. EUR bzw. um 41,0 Mio. EUR auf 2.245,9 Mio. EUR gestiegen. Ohne Währungseinflüsse wäre das Plus mit 6 % bzw. 6,1 % deutlich höher ausgefallen und hätte im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das Ergebnis (EBIT) war mit 74,7 Mio. EUR nicht zufriedenstellend und lag deutlich unter dem des Vorjahres. Negativ ausgewirkt haben sich zum einen Sonderabschreibungen, mit denen das Unternehmen Impairment-Risiken Rechnung getragen sowie auf die aktuellen politischen Rahmenbedingungen im Geschäft mit dem Iran reagiert hat. Zum anderen war es die bereits zum Halbjahr angekündigte Risikovorsorge für ein Großprojekt in Großbritannien.



Angesichts dieser Ergebnisentwicklung stimmten die Aktionäre einer deutlich geringeren Dividende von 3,00 EUR für die Stammaktien und 3,38 EUR für die Vorzugsaktien (nach 7,50 EUR bzw. 7,76 EUR) zu. "Wir schütten dennoch dieses Jahr mehr als 40 Prozent an unsere Aktionäre aus. Dies ist ein deutliches Signal, das zeigt, dass wir an die Stärke und langfristige Ertragskraft des Unternehmens glauben", sagte Timmermann. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwartet das Unternehmen einen Auftragseingang zwischen 2.350 Mio. EUR und 2.500 Mio. EUR, einen Umsatz zwischen 2.300 Mio. EUR und 2.450 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR.



Ausführlich erläuterte Timmermann das Ende 2018 eingeleitete Struktur- und Wachstumsprogramm CLIMB 21, mit dem KSB die Weichen auf langfristiges, profitables Wachstum stellt. Beispiele dafür sind unter anderem der Ausbau der Standorte in Grovetown, Georgia (USA) und Shirwal in Indien sowie die Investitionen in die digitale Transformation des Unternehmens. Einen breiten Raum nahmen zudem die Aktivitäten in die Stärkung der Marke KSB und des Service ein, der unter dem Markennamen KSB SupremeServ neu ausgerichtet und zu einer starken Stütze des Geschäfts ausgebaut wird.



KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrie-ben auf fünf Kontinenten vertreten. Rund 15.700 Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von mehr als 2,2 Mrd. EUR.



Weitere Information finden Sie in unserem KSB-Online-Geschäftsbericht unter http://geschaeftsbericht2018.ksb.com



