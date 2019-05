Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta029/29.05.2019/16:21) - Hiermit gibt die Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft bekannt, dass Informationen zum Jahresergebnis 2018 auf der Website veröffentlicht wurden. Internet-Veröffentlichung: https://www.sbausparkasse.at/de/ueber-die-s-bausparkasse/taetigkeitsbericht



ISIN(s): AT0000A14Q98 (Anleihe), AT0000A15MT8 (Anleihe), AT0000A15MU6 (Anleihe), AT0000A174M0 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Dritter Markt in Wien



