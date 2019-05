Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 29.05.2019 Kursziel: 38,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 06.03.2019 Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 38,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat Q1-Zahlen veröffentlicht. Das Unternehmen hat den Umsatz um 16% J/J auf 36,4 Mio. gesteigert und das EBIT im traditionell eher schwachen ersten Quartal von EUR 0,4 Mio. auf EUR 0,9 Mio. erhöht. Der Rekordauftragsbestand zum Ende des ersten Quartals von EUR 156,3 Mio. spricht für weiteres Wachstum. 2G hat die 2019-Guidance (Umsatz EUR 210-230 Mio., EBIT-Marge 5,5%-7,0%) bekräftigt. Wir sehen 2G Energy als einen klaren Gewinner der Energiewende, insbesondere nachdem sich die deutsche Bundesregierung auf den Kohleausstieg geeinigt hat. Dezentrale gasbasierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen von 2G sind im Vergleich zu ungekoppelten Produktionsanlagen hocheffizient, da sie auch die Wärme nutzen. Im Vergleich zu Kohle verringert Erdgas den CO2-Ausstoß um 40-50%. Bei der Nutzung von Biogas ist der CO2-Ausstoß sehr gering. Mittelfristig steht 2G Wasserstoff als CO2-freier Brennstoff zur Verfügung. Die ersten 2G-Pilotanlagen auf Wasserstoffbasis sind bereits im Einsatz. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung und das Kursziel von EUR 38,00. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 38.00 price target. Abstract: 2G Energy has released Q1 numbers. The company increased sales by 16% y/y to EUR 36.4m. EBIT rose from EUR 0.4m to EUR 0.9m in the traditionally rather weak first quarter. The record EUR 156.3m order backlog at the end of the first quarter suggests further growth. 2G has confirmed 2019 guidance (sales EUR 210-230m, EBIT margin 5.5%-7.0%). We see 2G Energy as a clear winner of the energy transition, especially after the German government has agreed on the coal exit. 2G's distributed gas-based combined heat and power plants are highly efficient as unlike uncoupled production plants they also use heat. Natural gas reduces CO2 emissions by 40-50% compared to coal. CO2 emissions from biogas are very low. In the medium term, 2G may use hydrogen as CO2-free fuel. The first 2G hydrogen-based pilot plants are already in use. We confirm our Add recommendation and the EUR 38.00 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18211.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

May 29, 2019 10:42 ET (14:42 GMT)