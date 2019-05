Die China Yiwu Imported Commodities Fair 2019, eine wichtige Plattform, um Yiwu schneller für die Welt zu öffnen, ist am 26. Mai 2019 in der chinesischen Stadt Yiwu zu Ende gegangen.

In diesem Jahr waren auf der Messe auf einer Ausstellungsfläche von 50.000 m2 Aussteller aus 85 Ländern und Regionen vertreten, darunter Spanien, Italien, Deutschland, Russland, Südkorea, Japan, Malaysia, Indien, Pakistan, Australien und Tansania. Sie präsentierten mehr als 100.000 verschiedene Produkte des täglichen Bedarfs aus den Bereichen Kunsthandwerk, Haushaltswaren, Mütter- und Babyversorgung, Bekleidungszubehör, Lebensmittel und Getränke.

Die viertägige Veranstaltung lockte 119.600 Besucher einschließlich 48.800 professioneller Einkäufer (48,41 mehr gegenüber dem Vorjahr) aus 81 Ländern und ganz China an.

In diesem Jahr wurden mit den Meetings zur umfassenden Beschaffung importierter Rohstoffe, Beschaffung spanischer Produkte und Beschaffung von Einzelhandelsketten drei professionelle "Business Matching"-Veranstaltungen mit großem Erfolg durchgeführt. Die 50N Natural Ecology Group aus Kanada schloss mit einem Einkäufer aus der chinesischen Provinz Hunan einen Millionen-Dollar-Vertrag über Leinsamenöl ab. Die renommierte niederländische Supermarktmarke Albert Heijn (AH) mit ihrem einzigartigen Betriebsmodell und lokalem Angebot zog mehr als 100 potenzielle Franchisenehmer an, darunter Chinas führende Supermarktketten Yonghui und Trust-Mart.

Als Ehrengast war Spanien mit einer Rekordzahl von über 40 Unternehmen auf der Messe vertreten. Mit Aktivitäten wie der nationalen Imagekonferenz, Wein- und Gastronomieverkostung, Kunstperformance "España Fantasitica" und Charity-Messe wurde die einzigartige spanische Art präsentiert. Darüber hinaus wurden zur Steigerung der Qualität der Messe spezielle Bereiche wie der Unternehmensbereich der China International Import Expo (CIIE) und der Bereich zum Austausch von Partnerstädten eingerichtet.

In den letzten Jahren hat Yiwu sich rasch in eine Stadt verwandelt, die zum weltweiten Einkauf und Verkauf in der Lage ist, indem sie neue Möglichkeiten bei der Verbesserung des Inlandskonsums genutzt und die Importhandelsreform intensiviert hat. Im ersten Quartal dieses Jahres sind der Importhandel von Yiwu um 150 und die Importe des täglichen Bedarfs um 811 gewachsen. Die Yiwu Imported Commodities Fair wird auch weiterhin an der "Belt and Road"- Initiative festhalten und sich als Maßstab für Chinas importierte Waren für den täglichen Bedarf etablieren.

