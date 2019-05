Anzahl der neuen Produkte mit Stevia auf dem Markt ist im vergangenen Jahr um mehr als 31 % gegenüber 2017 angestiegen

CHICAGO, May 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE: PURE), der weltweit führende Hersteller und Innovator von Stevia-Süßstoffen, meldet, dass die Verwendung des Süßstoffs aus den Blättern der Steviapflanze in Lebensmittel- und Getränkeprodukten im letzten Jahr rasant zugenommen hat.



2018 stieg die Anzahl der mit Stevia gesüßten Produkte um über 31 % an. Das entspricht einem Anstieg von über 11 % im Vergleich zu 2017. Damit hat sich die Wachstumsrate im letzten Jahr fast verdreifacht. Betrachtet man die Produkteinführungen von Lebensmitteln und Getränken mit Stevia im letzten Jahr gesondert, wurde bei Getränken eine Zunahme von über 36 % und bei Lebensmitteln von über 27 % verzeichnet. Diese Daten und alle weiteren hierin enthaltenen Daten stammen von der Mintel Group Ltd, die sich selbst als weltweit führende Marktforschungsagentur* bezeichnet.

Die Daten aus 2018 spiegeln weiterhin die steigende Akzeptanz von Stevia als wichtigen Bestandteil für Getränke- und Lebensmittelhersteller wider. In einer Reihe von Produktkategorien, in denen hochintensive Süßstoffe zum Einsatz kommen, ist Stevia nun führend. Zu diesen Kategorien gehören: pflanzliche Getränke (Alternativen zu Milchgetränken), Milcheis und Joghurteis, Eistees (Fertiggetränke) und Salatdressings sowie Essige. Stevia wird außerdem sehr häufig in kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Mahlzeitersatz-Produkten und anderen Getränken verwendet.

In Übereinstimmung mit dem zunehmenden Einsatz von Stevia in neuen Produkten stieg auch seine Verwendung im Vergleich zu anderen kalorienfreien Süßungsmitteln drastisch an. 2011 betrug der Anteil aller auf dem Markt eingeführten Produkte mit Stevia 10 %, wohingegen 36 % der Produkte mit Aspartam gesüßt waren. Die Verwendung von Stevia verdreifachte sich 2018 fast mit einem Marktanteil von 29 % im Vergleich zu Aspartam, dessen Marktanteil nur noch 20 % betrug. Mit Stevia können Lebensmittel- und Getränkehersteller auf einen GVO-freien, kalorienfreien pflanzlichen Süßstoff zugreifen, der zudem noch sehr gut schmeckt.

Zu den Getränke- und Lebensmittelkonzernen, die Produkte mit Süßstoff aus den Blättern der Steviapflanze im letzten Jahr auf den Markt brachten, gehörten unter anderem die folgenden (in alphabetischer Reihenfolge): Calbee Foods, The Coca-Cola Co, Groupe Danone, Nestle, PepsiCo und Unilever. Dank seiner Forschung, Entwicklung und Innovation kann PureCircle Getränke- und Lebensmittelherstellern ausgezeichnet schmeckende, kalorienfreie, pflanzliche Süßungsmittel zu wettbewerbsfähigen Preisen gegenüber Zucker anbieten.

Überall auf der Welt in allen globalen Regionen werden Getränke- und Lebensmittelprodukte, die mit Stevia gesüßt sind, auf dem Markt verkauft. Die zwei führenden Regionen waren im vergangenen Jahr der asiatisch-pazifische Raum (42 %) und Europa (21 %), gefolgt von Lateinamerika, Nordamerika und dem Nahen Osten/Afrika.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde Stevia nur als pflanzenbasierter, kalorienfreier Süßstoff mit einem einzigen Inhaltsstoff betrachtet, der sich gut zum Süßen einiger Getränke und Nahrungsmittel eignete. Heute bieten wir eine ganze Reihe von Süßungsmitteln aus Steviablättern der nächsten Generation an, darunter Reb M, die ausgezeichnet schmecken und in vielen Bereichen verwendet werden können. Mithilfe dieser Süßstoffe sind Getränke- und Lebensmittelhersteller in der Lage, ihr Angebot an kalorienfreien bzw. kalorienarmen Produkten ohne Geschmackseinbußen zu erweitern.

PureCircle hat die Produktion unserer Stevia-Süßstoffe der nächsten Generation, wie Reb M, die den zuckerähnlichsten Geschmack aufweisen und von Getränke- und Lebensmittelherstellern heiß begehrt sind, enorm angekurbelt.PureCircle ist in der Lage, diese Stevia-Süßstoffe zu einem günstigen Preis und in einem Umfang anzubieten, der den steigenden Bedarf seiner am besten schmeckenden Zutaten aus Steviablättern abdeckt.

*Die Daten in dieser Pressemitteilung spiegeln neue Produkteinführungen von Januar bis Dezember 2018 wider und stammen aus der Datenbank für globale neue Produkte von Mintel, Stand März 2018.

**Die analysierten Inhaltsstoffe hochintensiver Süßstoffe umfassten unter anderem: Acesulfam-Kalium, Sucralose, Aspartam und Stevia.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Clark, Head of Global Marketing

E-Mail: carolyn.clark@purecircle.com Tel.: +1 (630) 517 0812

Jackson Pillow, Media Relations Manager

E-Mail: jackson.pillow@purecircle.com Tel.: +1 (630) 256 8394

Über PureCircle

PureCircle verbindet als einziges Unternehmen fortschrittliche F&E mit vollständig vertikaler Integration vom landwirtschaftlichen Anbau bis hin zur Produktion von qualitativ hochwertigen, hervorragend schmeckenden innovativen Stevia-Süßstoffen.

Das Unternehmen arbeitet mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, in denen die Steviapflanzen angebaut werden, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern, die die Zubereitung ihrer kalorienarmen bzw. kalorienfreien Produkte durch die Verwendung pflanzlicher Süßungsmittel verbessern möchten.

PureCircle wird auch weiterhin im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation führend sein, ein zunehmendes Angebot zahlreicher Stevia-Süßstoffe mit einem zuckerähnlichen Geschmack bereitstellen und dazu alle erforderlichen und geeigneten Produktionsmethoden einsetzen sowie Lebensmittel- und Getränkeherstellern als Ressource und Innovationspartner dienen.

Stevia-Geschmacksmodifizierer von PureCircle wirken optimal im Zusammenspiel mit Süßstoffen zur Verbesserung des Geschmacks, des Mundgefühls und der Kalorienmenge und erhöhen die Kosteneffizienz von Getränken und Lebensmitteln.

PureCircle wurde im Jahr 2002 gegründet, investiert fortwährend in bahnbrechende Forschung und Entwicklung und hält mehr als 130 Patente im Zusammenhang mit Stevia. Darüber hinaus sind mehr als 250 Patente beantragt.

PureCircle hat weltweit Niederlassungen und der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Chicago, Illinois.

Um die steigende Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen decken zu können, baut PureCircle seine Lieferkapazitäten rapide aus. Die Expansion seiner Extrahierungseinrichtung in Malaysia wurde im März 2017 abgeschlossen und erhöhte PureCircles Kapazitäten zur raschen Lieferung der jüngsten und hervorragend schmeckenden Stevia-Süßstoffspezialitäten sowie zur Unterstützung des Angebots eines kontinuierlich steigenden Wertes für seine Kunden.

PureCircle ist am Hauptmarkt der London Stock Exchange notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.purecircle.com (http://www.purecircle.com/)

Über Stevia

Angesichts der zunehmenden weltweiten Besorgnis im Hinblick auf Adipositas und Diabetes unternehmen Getränke- und Nahrungsmittelhersteller verantwortungsvolle Schritte zur Reduzierung von Zucker und Kalorien in ihren Produkten und reagieren insofern sowohl auf Verbraucherwünsche als auch auf die Forderungen von Befürworten von Gesundheit und Wohlbefinden. Süßstoffe, die aus der Steviapflanze gewonnen werden, bieten einen zuckerähnlichen Geschmack und nehmen für solche Unternehmen zunehmend an Bedeutung zu.

Genau wie Zucker werden auch Stevia-Süßstoffe aus Pflanzen gewonnen. Aber im Gegensatz zu Zucker ermöglichen sie die kalorienarme oder gar kalorienfreie Zubereitung von Getränken und Nahrungsmitteln.

Der Extrakt aus dem Blatt der Steviapflanze ist ein natürlicher, kalorienfreier und höchst intensiver Süßstoff, der weltweit von Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern als ausgezeichnet schmeckende, kalorienfreie Alternative zu Zucker oder künstlichen Süßstoffen verwendet wird.

Stevia ist eine natürlich süße Pflanze, die in Südamerika beheimatet ist; heutzutage wird sie weltweit angebaut, insbesondere in Kenia, China und den Vereinigten Staaten.

Die süß schmeckenden Teile der Steviablätter sind bis zu 350 Mal süßer als Zucker: Die höchst intensive Süße von Stevia bedeutet, dass für ihren Anbau weit weniger Wasser und Land als für den Zuckeranbau benötigt wird.

Forschungen haben belegt, dass die Moleküle des Steviablattes auch nach kommerziellen Extrahierungs- und Reinigungsverfahren sowohl im getrockneten Steviablatt als auch im letztendlichen Produkt aus dem Steviablatt unverändert erhalten bleiben. Alle großen, internationalen Regulierungsorganisationen in 65 Ländern haben die Verwendung von hochreinem Extrakt aus Steviablättern in Nahrungsmitteln und Getränken genehmigt.

Weitere Informationen zur Steviaforschung finden Sie auf: https://www.purecirclesteviainstitute.com/ (https://www.purecirclesteviainstitute.com/)