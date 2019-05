MeVis Medical Solutions AG: Antrag auf Wechsel vom Prime Standard in den General Standard DGAP-Ad-hoc: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Sonstiges MeVis Medical Solutions AG: Antrag auf Wechsel vom Prime Standard in den General Standard 29.05.2019 / 17:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bremen, 29. Mai 2019 - Die Aktien der MeVis Medical Solutions AG, Bremen, [ISIN: DE000A0LBFE4], sind gegenwärtig zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Der Vorstand der MeVis Medical Solutions AG hat heute mit entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Widerruf der Zulassung zum Börsenhandel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Der Wechsel des Börsensegmentes dient der Reduzierung des mit der Börsennotierung im Prime Standard verbundenen Zusatzaufwands. Der Widerruf der Zulassung wird mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung durch die Börsengeschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse im Internet (www.deutsche-boerse.com) wirksam. Der Widerruf lässt die Zulassung der Aktien der MeVis Medical Solutions AG zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) unberührt. Kontakt: Kirchhoff, Marcus / CEO 29.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MeVis Medical Solutions AG Caroline-Herschel-Str. 1 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 421 224 95 0 Fax: +49 421 224 95 999 E-Mail: ir@mevis.de Internet: http://www.mevis.de ISIN: DE000A0LBFE4 WKN: A0LBFE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 817411 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817411 29.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0LBFE4 AXC0283 2019-05-29/17:55