Aktionäre können sich durch die heute berichteten Zahlen zum ersten Quartal selbst überzeugen: Die Geschäfte des Dermatologie-Spezialisten laufen weiter gut. Die Biofrontera-Aktie (WKN: 604611) glänzt mit einer tollen Kursperformance und markiert am Mittwoch ein neues Hoch bei 7,28 Euro.

Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um 46% auf 6,8 Millionen Euro. 5,2 Millionen Euro wurden alleine in den Vereinigten Staaten umgesetzt. Biofrontera spricht von einer "wachsenden Nachfrage" in den USA. Wegen gestiegener Vertriebskosten fällt das Betriebsergebnis mit -3 Millionen Euro ähnlich hoch aus wie in Q1 2018. Für 2019 erwartet der deutsche Pharma-Player einen Jahresumsatz zwischen 35 und 40 Millionen Euro bei einem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von -7 bis -9 Millionen Euro.

