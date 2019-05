Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 29.05.2019 Kursziel: 9,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,50. Zusammenfassung: Die Hauptkennzahlen für das Q1/19 haben unsere Prognosen übertroffen und wiesen starkes Wachstum auf Jahresbasis auf (Nettokaltmiete +28% und FFO 1 +30%). Dank Akquisitionen in Höhe von rund EUR 0,3 Mrd. in Q1 lag der Wert der Gewerbeimmobilien bei über EUR 14,8 Mrd., und die Geschäftsführung deutete auf Gesamt-Akquisitionen in Höhe von EUR 1,4 Mrd. schon in diesem Jahr hin. Die gute Q1-Performance hat zu einem FFOPS 1-Wachstum von 12% und einer NAVPS-Steigerung (ohne Perpetuals) von 6% geführt. Die Ankaufspipeline bleibt gut gefüllt, und das Management hat die Jahresprognose (FFOPS 1: EUR 0,41 - EUR 0,42) bestätigt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR 9,50. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.50 price target. Abstract: First quarter headline figures beat our forecasts and showed strong annualised growth led by net rental income (+28%) and FFO 1 (+30%). Commercial assets topped EUR 14.8bn after some EUR 0.3bn in Q1 acquisitions. Management also noted total signings of EUR 1.4bn YTD. The good Q1 performance translated into 12% FFOPS 1 growth and a 6% NAVPS increase (excluding perpetuals). The pipeline remains full and management confirmed full year guidance (FFOPS 1: EUR 0.41 - EUR 0.42). We reiterate our Buy rating and EUR 9.5 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18215.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

