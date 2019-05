Die schlechten Nachrichten bei Teva reißen nicht ab. Nachdem man viel Preisdruck bei Generika in den USA hat, sowie Patente bei eigenen wichtigen Produkten auslaufen kämpft man in den USA nun an zwei Fronten mit der Justiz. Einerseits gibt es Vorwürfe wegen illegaler Preisabsprachen, andererseits hat Teva nun erstmals ein Settlement mit 83 Mio. USD Strafe wegen den Opioden gemacht, die sich zu einer wahren Krise in den USA ausgeweitet haben, was dem Thema auch eine politische Dimension gibt. Dies wird durch den hohen Schuldenberg zusätzlich belastet, was ein Restrukturierungsprogramm bedingt. Alles also Gründe von solchen Aktien fern zu bleiben, Dieser Artikel Teva (Ratiopharm) Aktie: Lag Warren Buffet beim führenden Generika Hersteller daneben? erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...