DAX-Anleger fürchten die nächste Eskalationsstufe im Handelsstreit

In den vergangenen Tagen konnte sich der DAX trotz verschiedener Marktturbulenzen relativ gut behaupten, am heutigen Mittwoch musste das wichtigste deutsche Börsenbarometer jedoch deutliche Kursverluste einstecken.

Das war heute los. Der DAX rutschte unter die Marke von 11.900 Punkten. Neben der Aussicht auf einen neuerlichen Streit zwischen der EU-Kommission und Italien um die Schulden des Landes sorgte heute vor allem die Aussicht auf eine weitere Eskalation im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit für Verunsicherung am Markt. An den Finanzmärkten wird befürchtet, dass China seltene Erden über einen Exportstopp oder Handelsbeschränkungen als Druckmittel im Handelskonflikt einsetzen könnten. Diese sind vor allem für die IT-Industrie wichtig.

Das waren die Tops & Flops. Die meiste Zeit des Tages befanden sich sämtliche DAX-Werte in der Verlustzone. Die geringsten Kursverluste wiesen dabei einige der so genannten defensiven Werte aus den Bereichen Energie, Telekommunikation, Gesundheit oder Konsumgüter auf. Als einer der wenigen Titel schaffte es Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) zeitweise in die Gewinnzone.

