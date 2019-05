Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,14% auf 2492,23, davor 11 Tage im Plus (1,07% Zuwachs von 2469,24 auf 2495,62), Lenzing -1,19% auf 95,35, davor 3 Tage im Plus (2,66% Zuwachs von 94 auf 96,5), Polytec -2,7% auf 9, davor 3 Tage im Plus (1,76% Zuwachs von 9,09 auf 9,25), S Immo -0,49% auf 20,15, davor 3 Tage im Plus (3,63% Zuwachs von 19,54 auf 20,25), Andritz -1,62% auf 32,7, davor 3 Tage im Plus (0,67% Zuwachs von 33,02 auf 33,24), BKS Bank Stamm -0,61% auf 16,4, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Athos Immobilien 42,6 (MA200: 42,48, xU, davor 34 Tage unter dem MA200). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Telekom Austria (2 Plätze gutgemacht, von 14 auf 12); dazu, Uniqa (-2, von 11 auf 13), Erste Group ...

