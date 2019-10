Unterföhring (ots) - ProSieben dominiert den Donnerstag: "The Voice of Germany" legt kräftig zu und sichert sich mit großartigen 20,1 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre) den Tagessieg. ProSieben ist mit herausragenden 12,0 Prozent Marktführer am Donnerstag. Guter Start für "1:30" in die zweite Staffel: Im Anschluss an "The Voice of Germany" punktet die Comedyshow mit einem sehr guten Marktanteil von 13,2 Prozent.



Diese Talente singen in der ersten Battle-Ausgabe von "The Voice of

Germany" am Sonntag, 13. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1: Team Rea: Marvin Merkofer (26, Mannheim) vs. Christian "Keule" Haas (54, Landau in der Pfalz), Allan Garnelis (42, Gutach im Breisgau) vs. Adrew Telles (36, Berlin).



Team Mark: Julian Mauro (24, Frankenthal) vs. Maciek (26, Hannover). Fidi Steinbeck (35, Hamburg) vs. Lukas Linder (26, Kastellaun).



Team Sido: Freschta Akbarzada (23, Turgi, CH) vs. Chiara Alessia Innamorato (23, Hamburg), Tyrone Frank (22, Graben-Neudorf) vs. Janet Gizaw (28, Köln).



Team Alice: Luke Voigtmann (22, Hünstetten, Hessen) vs. Kaan Bülte (28, Frankfurt), Judith Jensen (22, Heddesheim, Baden-Württemberg) vs. Marie Weiß (24, Nossen, Sachsen).



Wie geht's weiter bei "The Voice of Germany"? Bereits jetzt stehen

die ersten 30 Minuten der achten Ausgabe der Blind Auditions exklusiv

auf Joyn zur Verfügung. Und auch alle weiteren Folgen sind in der App

nach Ausstrahlung kostenlos abrufbar.



"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in

SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.



Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der

Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.



Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1

TV Deutschland | Business Intelligence

Erstellt: 11.10.2019 (vorläufig gewichtet: 10.10.2019)



