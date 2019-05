Der börsennotierte niederösterreichische Versorger EVN will im Sommer Anteilsscheine an seine Mitarbeiter ausgeben. Der Vorstand habe am Mittwoch beschlossen, maximal 188.000 der eigenen Aktien im Laufe des dritten Quartals 2019 an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie bestimmter verbundener Unternehmen auszugeben, hieß es ...

