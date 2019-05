Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta037/29.05.2019/19:00) - Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Kapitalerhöhung und Verwendung des Emissionserlöses zur Durchführung einer strategischen Akquisition -



Der Vorstand der amalphi ag hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der für den 10. Juli 2019 vorgesehenen ordentlichen Hauptversammlung einen Beschluss über eine ordentliche Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vorzuschlagen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.014.076,00 durch Ausgabe von bis zu 4.014.076 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien erhöht werden. Die Aktien sollen den bestehenden Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Erwerb angeboten werden. Der im Rahmen der Kapitalerhöhung erzielte Emissionserlös soll zur Durchführung einer strategischen Akquisition verwendet werden. Das in Deutschland ansässige Unternehmen beschäftigt sich insbesondere mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Cloud- Softwarelösungen, der Jahresumsatz liegt auf demselben Niveau wie dem der amalphi ag. Eine erfolgreiche Durchführung der Akquisition wird wesentliche Auswirkungen auf das derzeitige Geschäftsmodell der amalphi ag haben.



