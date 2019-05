Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Stockholm (pta035/29.05.2019/19:00) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (29. Mai 2019) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) lädt die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet am 26. Juni 2019, 11Uhr MESZ, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Riddargatan 23, 4. Stock, Stockholm, Schweden, statt. Die Einladung wird in den Pflichtblättern in Schweden und Deutschland veröffentlicht.



Die Einladung und die Tagesordnung wird im Internetauftritt der Gesellschaft publiziert: http://stockholmit.co/general-meetings/



Stockholm IT Ventures AB (publ) Company No. 556788-2807



Aussender: Stockholm IT Ventures AB Adresse: Riddargatan 23, 114 57 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: + 46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stockholmit.co Website: www.stockholmit.co



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



