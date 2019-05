Der Medienkonzern Axel Springer wird möglicherweise bald das Frankfurter Parkett verlassen. Der Investor KKR spreche mit der Gründerfamilie über eine Übernahme mit anschließender Streichung der Börsennotierung, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Anleger reagierten euphorisch auf die Neuigkeiten: Der Aktienkurs von Springer legte im späten Frankfurter Geschäft um knapp elf Prozent zum Schlusskurs im Xetra-Handel zu.

Die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik und mehrere Mitglieder der Springer-Familie halten zusammen die Mehrheit an dem unter anderem für das Boulevardblatt "Bild" bekannten Konzern. Ein Angebot könnte in den kommenden Wochen vorgelegt werden, sagte die Person weiter. Die Diskussion dauerten aber an und es sei nicht sicher, ob es zu einer Offerte komme. Vertreter von KKR und Axel Springer sagten, sie könnten zunächst keinen Kommentar abgeben./he

ISIN DE0005501357

AXC0304 2019-05-29/19:49